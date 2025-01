Benvinguts!

Publicat a l'edició del periòdic del 10 de gener de 2025

JOSEP SORIGUERA BLANCH.- Majestats: Ja heu arribat!

Com cada any en aquestes dates us esperàvem amb impaciència, donat que del llunyà Orient ens porteu tots els desitjos per als petits i per als grans. Aquest any no ha estat menys.

Dir-vos, a més, que en aquesta ciutat, des de fa molts anys, 130, posava en unes al·legories de la festa a la façana de l’Ajuntament, aquesta persistència. Majestats, ha fet que sigueu un orgull de la ciutat, tothom surt als carrers per veure els Reis constituïts damunt de les majestuoses carrosses, el ressó de la festa podem dir que és nacional.

Com sabeu, Majestats, teniu un exèrcit de patges i patgesses, sí, sí, patgesses, que resten a la vostra disposició, capitanejats pel Patge Faruk que des de ja fa dies ha recollit totes les il·lusions amb les cartes que li han anat portant els infants.

Els carregaments han estat voluminosos, els millors transports de la ciutat han anat plens a vessar darrere de les vostres fastuoses carrosses, que presidíeu cadascú de vostres Majestats, acompanyats pels voluntariosos patges que van repartint caramels a dojo que tothom espera i, com sempre, han anat carregats de paquets repartint-los per les cases pujant amb escales pels balcons a on petits i grans esperen il·lusionats.

Així i tot, Majestats, no us penseu que no sou motiu de polèmica, des dels qui manifesten el consumisme que representa la festa fins els que hi veuen la discriminació racista, entre altres coses. Però dir-vos que la festa Pinta, i ja us esperem per l’any vinent, no us faltarà de res.

Naturalment, per últim, també voldria demanar-vos dues il·lusions, les dues que segons els baròmetres d’opinió pública són les que més falta ens fan. Se que no cal, donat que amb la vostra saviesa i màgia ho sabeu tot, però deixeu-me que us les digui:

Que es compleixi l’anunciat pel nostre President, la inversió de 4.400 milions d’euros per fer 50.000 habitatges socials per l’any 2030, i que als 4 milions d’habitatges buits que hi ha Espanya (font Banc d’Espanya) se’ls doni la sortida correcta, i així, tot plegat, s’acabi amb la sangonella econòmica que representen per les famílies les despeses de l’habitatge.

I que les enutjoses cites prèvies deixin d’existir, que sembla que des del 9 d’octubre passat ja estan eliminades, però continuen vigents com tothom sap, i que les administracions actuïn d’acord amb l’establert. Amb eficiència, eficàcia i efectivitat al servei del administrat.

Bon any!