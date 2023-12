Junts per Igualada vol que la Generalitat acabi la Ronda Sud

Publicitat

El grup municipal Junts per Igualada ha presentat al ple una moció que reclama a la Generalitat finalitzar la Ronda Sud d’Igualada, construint el tram que ha d’enllaçar des de Santa Margarida de Montbui fins a Jorba. La moció s’ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals, excepte Poble Actiu, que s’ha abstingut.

Una moció que respon també a la petició de la Unió Empresarial de l’Anoia, que en el seu Llibre Blanc d’Infraestructures, remarca la necessitat d’enllestir aquesta via de connexió entre els municipis de la Conca, i que dotarà de més competitivitat tant Igualada com la resta de municipis.

Junts considera que “Igualada forma part d’una realitat socioeconòmica pròpia i presideix la Conca d’Òdena -formada per 7 municipis, que sumen més de 80 mil habitants i que tenen la capacitat de sumar i establir aliances per treballar conjuntament”. Unes aliances que han donat com a fruit per exemple la creació de 100 noves hectàrees de sòl industrial en aquesta zona.

Per això és important que aquest i altres projectes econòmics vagin acompanyats d’unes bones infraestructures. En aquest sentit, Junts per Igualada en la seva moció fa referència a: “La finalització del desdoblament en 2+1 de la C-15; la nova inversió de l’A2 que en millorarà la seguretat i la seva connexió amb Igualada, i que el passat 9 d’octubre es va aconseguir el compromís de la ministra per a què la inversió es dividís en trams de tal forma que es pugui actuar més aviat el tram de la Conca d’Òdena; i així com finalitzar ronda sud en el tram Montbui-Jorba”.

Amb la finalització d’aquesta infraestructura el teixit comercial i industrial de la Conca guanyarà en competitivitat. Per això Junts per Igualada ha promogut una moció perquè l’Ajuntament insti “el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a declarar la Ronda Sud d’Igualada com a vital i necessària per al desenvolupament industrial de la Conca d’Òdena.” I que la Generalitat iniciï “el procés per tal de finalitzar l’acabament de la Ronda Sud d’Igualada el seu enllaç cap a l’Autovia A2 a l’alçada de Jorba en el període més breu possible”.

La primera fase de la Ronda Sud es va inaugurar l’agost l’any 2010, amb un tram de 6 quilòmetres que enllaça l’Eix Diagonal, al polígon dels Plans de la Tossa, amb Santa Margarida de Montbui, i que deixava per fases més avançades els accessos a Igualada i a Vilanova del Camí i la seva prolongació fins a Jorba i l’autovia A-2.

Aquest any 2024 la Ronda Sud tindrà finalment connexió directa amb la ciutat d’Igualada a través d’un pont sobre el riu Anoia.

