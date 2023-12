Concurs d’Aparadors, el Pessebre Amagat i Bústies Reials a Masquefa

Publicitat

Enguany, l’Ajuntament de Masquefa i Masquefa Comerç impulsen tres iniciatives festives que s’allargaran durant tota la temporada de Nadal, fins al 4 de gener. Són el Concurs d’Aparadors de Nadal, la Gimcana del Pessebre Amagat i les Bústies Reials, tres activitats nadalenques per dinamitzar, promoure i posar en valor els comerços masquefins durant les festes.

Pel que fa al Concurs d’Aparadors de Nadal, amb un total de 13 comerços inscrits, els tres membres del jurat començaran a puntuar els participants avui mateix. Els guanyadors es faran públics el 10 de gener, destacant els aparadors més creatius i festius de la comunitat. El jurat està compost per un representant de Masquefa Comerç i dos professionals de l’àmbit artístic. El jurat passarà per tots els comerços participants per a fer-ne la valoració segons els criteris següents: element nadalenc, originalitat, creativitat, color o vistositat i proporció.

Pel que fa a la Gimcana del Pessebre Amagat, consisteix a trobar 16 figures del pessebre amagades als aparadors de la vila. Poden participar-hi els nens fins a 12 anys omplint el formulari disponible a masquefa.cat/tramits, fins al 4 de gener. Un cop localitzades les figures s’haurà d’omplir la butlleta electrònica, indicant a quin comerç està amagada cada figura.

L’activitat està oberta a tots els infants de fins a 12 anys empadronats al municipi de Masquefa, i entre totes les butlletes que hagin indicat correctament les respostes es farà un sorteig en directe per les xarxes socials del CTC per escollir el guanyador d’una tableta. Els resultats tant del Concurs d’Aparadors com de la Gimcana del Pessebre Amagat es faran públics el 10 de gener.

Finalment, en aquestes dates, també hi haurà disponibles les bústies reials, situades als eixos comercials del municipi. Les ubicacions diàries es donaran cada dia a través de les xarxes socials del CTC, @CTCMasquefa, per tal que tots els infants del municipi puguin fer arribar les seves cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient abans de la seva arribada, el 5 de gener.

Compartir