Junts demana als bancs que mantinguin els caixers automàtics als barris

Junts per Igualada va portar al ple del passat dimarts 25 d’octubre una moció que insta als bancs de la ciutat a donar un millor servei a la gent gran i a mantenir un nombre mínim de caixers a cada barri d’Igualada.

Amb implantació de les noves tecnologies per a reduir costos i personal, el sector bancari mundial està imposant un model que exclou persones que necessiten fer tràmits presencialment. El fenomen és comú a tot Europa i no és exclusiu de les zones despoblades sinó que afecta també a ciutats mitjanes com la nostra. Aquesta evolució discrimina a la gent gran. Les dades afirmen que un 35% de les persones majors de 74 anys no s’han connectat mai a Internet i necessita un caixer automàtic prop de casa per a treure efectiu i poder realitzar gestions.

La moció, que va obtenir la unanimitat del consistori, insta a les entitats a no cobrar comissions per retirar efectiu en finestreta, a suprimir la comissió actual si es retiren diners entre entitats, a donar servei adequat durant tot l’horari augmentant el personal de les oficines i a mantenir els caixers als barris.

El ple municipal de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la sol·licitud de pròrroga del termini per a l’adequació interior de l’edifici del Campus Salut i la seva posada en funcionament per un any, en l’àmbit del conveni per a la construcció d’un equipament destinat als estudis universitaris de Ciències de la Salut.

El ple també ha aprovat per unanimitat la concessió de subvencions per a la restauració de façanes i ha fet l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la restauració de façanes per a l’any 2023. Seguidament s’ha fet l’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles per l’ any 2023 que també han obtingut els vots favorables de tots els grups.

L’Ajuntament també va aprovar la bonificació de l’impost sobre construccions a favor de Fundacio Escola Mowgli, per les obres de millora en la vorera del edifici de l’escola que s’ha aprovat per unanimitat dels vots.

El grup de Ciutadans ha presentat una moció no resolutiva en matèria de seguretat que demanava la incorporació de drons en tasques de seguretat i control. La moció ha estat rebutjada amb els vots favorables del grup de Ciutadans, l’abstenció de Junts per Igualada i Igualada Som-hi i el vot contrari d’Esquerra i Poble Actiu