Rotary Club Igualada i la Unesco reuneixen a destacats professionals internacionals del món de la pau en un congrés per a joves

Des d’avui divendres i fins diumenge tindrà lloc a Igualada el Ryla “Ruta per la pau”. Un Ryla és una jornada organitzada per un club rotary dirigida a joves. En aquest cas, el Ryla està organitzat pel Rotary Igualada amb la col·laboració de l’Associació d’Igualada per a la Unesco i girarà entorn la pau, el diàleg i l’acció per la tolerància i la comprensió intercultural.

Així, el campus universitari UDL serà l’escenari que acollirà aquesta jornada de dos dies i que ja no disposa de places disponibles. El Ryla compta amb un panel ple de grans professionals del món de la pau de prestigi internacional.

El congrés començarà avui divendres amb la ponència de la libanesa “Soundous Said” que parlarà sobre el conflicte al seu país i d’altres guerres de les quals no es parlen. A continuació, serà el torn de la filòsofa igualadina, Sira Abenoza, qui va intermediar entre víctimes i presos d’ETA i al conflicte d’Irlanda.

El dissabte començarà amb la ponència sobre lideratge i negociació a càrrec d’Elena Sabroso, presidenta del Comitè de Capacitació del Districte 2202 de Rotary International.

A continuació serà el torn d’Onno Seroo, director de Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna i president de la FCACU amb una xerrada que porta com a títol “Una aproximació des d’una perspectiva de societat civil” i per acabar el matí de dissabte, Núria Masdeu i que va ser mediadora entre palestins i israelis parlarà sobre “Beques pro-paz, prevenció de conflictes”. A la tarda, Agueda Rodríguez, presidenta del Club Motril per la Unesco i membre de la junta de la FECU exposarà el tema “La tolerància i la pau com camí cap a l’enteniment dels pobles” i finalment, serà el torn de Josep Casadevall que explicarà la seva experiència com a president de la Sala Tercera del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.

A les vuit del vespre, tindrà lloc el sopar solidari amb la cloenda de les jornades. Serà a les vuit del vespre al restaurant Scorpia. L’acte estarà presentat i moderat pel director d’informatius de RAC 1, Joan Maria Morros i comptarà amb les intervencions de Josep Casadevall, expresident de la Sala Tercera del Tribunal Europeu de Drets Humans i Ingrid Steinhoff, governadora del districte 2202 de Rotary International i expresidenta del Comité de la Fundació Rotaria.

A l’endemà diumenge s’ha organitzat una plantada de l’arbre de la pau al bosc rotary que hi ha al costat de l’estadi atlètic. La plantada d’arbres és una activitat molt arrelada en el món rotary i simbolitza la companyonia, l’amistat i el servei a la comunitat.

Rotary Igualada vol contribuir així a l’excel·lent iniciativa de la Ruta de la Pau, liderada pel Principat d’Andorra i que s’inclou dins del marc d’estratègia de la UNESCO 2022-2029, amb la intenció de promoure les pràctiques eficaces per a dur a terme un desenvolupament inclusiu mitjançant la promoció dels drets humans, la llibertat científica i la compressió intercultural, així com la lluita contra tota mena de discriminació i racisme.