Joan Laporta visita Igualada en el primer dia de recollida de signatures

Aquest dimecres era el primer dia hàbil pels precandidats a la presidència del Barça per a recollir les paperetes amb què els socis hauran d’avalar als precandidats que opten a ocupar el lloc que fins al setembre ocupava Josep Maria Bartomeu. En el primer dia d’aquesta recollida de signatures Joan Laporta ha visitat Igualada. Qui va ser president del club entre 2003 i 2010 i un dels màxims favorits en aquesta cursa electoral, ha estat al Teatre de l’Aurora que estava al màxim de capacitat permesa. Allí ha explicat el seu projecte als socis i simpatitzants blaugrana que han decidit anar a escoltar-lo.

Abans d’aquesta trobada al Teatre de l’Aurora, ha ofert una roda de premsa amb els mitjans locals de l’Anoia. En aquesta trobada també hi ha exposat el seu projecte tocant pràcticament tots els àmbits de més importància. Pel que fa a la part esportiva, defensant un model de joc igual “des dels benjamins fins el primer equip”, fent de la pilota l’eix vertebrador del joc del Barça. Pel què fa a la part econòmica Laporta vol esperar a ser el president “si els socis així ho volen” per decidir les mesures que s’han de prendre. Pel què fa a la part patrimonial, el precandidat no veu amb mals ulls la proposta d’Espai Barça que va engegar la junta de Bartomeu, això sí “potser hauríem de canviar alguna de les clàusules amb Goldman Sachs”. Finalment, pel què fa a la part social, Laporta ha explicat que es reuneix a diari amb socis i penyistes i que totes les propstes que es fan arribar al seu equip de campanya s’estan valorant per incorporar-les al programa electoral en cas que fossin interessants.