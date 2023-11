Publicitat

El cos de Bombers va rebre un avís a les 20.31 h amb relació a l’incendi d’una xemeneia al Carrer Òdena d’Igualada.

Tot i que s’hi van desplaçar dues dotacions, quan van arribar ja no hi havia flama ni fum i l’incendi estava extingit. Finalment, Bombers va fer una inspecció a la casa i es va concloure que no hi ha hagut afectacions personals.

Compartir