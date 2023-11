Deu detinguts d’un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana

Publicitat

Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada, juntament amb efectius de diferents regions policials, van desmantellar el passat 21 de novembre una estructura criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. La investigació va acabar amb 10 detinguts, als quals se’ls relaciona amb els delictes de pertinença a grup criminal, delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

El passat 21 de novembre els mossos van dur a terme un dispositiu contra el tràfic de drogues que va permetre detenir deu persones i realitzar sis entrades i escorcolls. Es van fer entrades a quatre naus industrials a les poblacions d’Igualada, la Pobla de Claramunt, Olesa de Montserrat i Valls, i en un traster i un domicili de Mont-Roig del Camp i Rubí.

Durant l’operatiu es van intervenir unes 3.300 plantes de marihuana en diversos estats de creixement, 40 kg de cabdells embassats per la seva venda, 500 grams d’haixix, dues armes de foc i munició. També es van localitzar estris i aparells destinats al cultiu interior de marihuana. Totes les naus investigades tenien manipulat el subministrament elèctric.

La investigació es va iniciar durant el mes de setembre després de tenir coneixement d’una possible plantació de marihuana en una nau de la Pobla de Claramunt. A partir d’aquí els mossos van començar a indagar i van descobrir més plantacions a altres poblacions que estaven relacionades entre elles.

Darrere d’aquests cultius hi havia un grup criminal amb una estructura organitzativa bàsica i amb una distribució de funcions molt determinada. Per una banda, hi havia la persona encarregada d’adquirir cases o naus de grans dimensions, les quals aconseguia pagant per sobre el seu preu de mercat. Per un altre costat, hi havia les persones responsables de tota la infraestructura per poder realitzar els cultius interiors. I finalment, els encarregats del manteniment i la protecció de les plantacions, els quals vivien a la mateixa nau.

Durant el dispositiu es van localitzar i detenir tots els components de l’organització, els quals van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

Compartir