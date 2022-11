L’Igualada HC Rigat ho lluita però no pot passar de semis de la Lliga Catalana

L’Igualada RIGAT no va poder classificar-se per la seva sisena final de la lliga catalana. Els rigats van quedat-se a un gol de la cita amb la història. Haurà d’esperar a una altra ocasió, però no haurà estat per joc i lluita dels arlequinats, que van fer un bon partit davant d’un molt potent Calafell.

Els penedesencs van anar sempre per davant en el marcador. Es van avançar molt d’hora amb un gol de Casas als 25 segons. Al minut 10 Miras va fer el 0 a 2. Abans d’arribar al descans Riba reduïa diferències i obria esperances.

A la segona meitat es va repetir el guió. El Calafell marcava molt d’hora (Ferrer al minut 5) però aquest cop l’IHC escurçava el marcador massa al final (Llenas a falta de 3 minuts). No hi va haver temps per forçar la pròrroga i la final de la Lliga Catalana 2022 la van acabar jugant Calafell i Noia, en la qual es va acabar imposant el Calafell.