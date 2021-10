Impuls perquè restaurants i comerços tinguin productes de proximitat

En el marc del projecte de creació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, actualment s’està treballant en la creació de l’Associació de Restauració i Comerç de la Conca d’Òdena, amb l’objectiu de sumar esforços i avançar cap a un consum de productes de proximitat que reverteixin positivament en el territori més proper, proporcionant també una alimentació de qualitat, saludable, amb valor afegit i sostenible.

Des del Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc d’aquest projecte, s’ofereix assessorament a tots aquells comerços i restaurants que vulguin formar-ne part i que valorin millorar aspectes visuals i de comunicació al voltant d’aquests productes, convertint-los en una veritable eina de diferenciació que proporcioni un valor afegit a l’establiment. També se’ls ofereix assessorament culinari per a d’incorporar de forma correcta i original els productes de proximitat en les cartes i menús de la Conca d’Òdena.

Els establiments interessats poden posar-se en contacte amb sllopart@anoia.cat o al 679 964 671. Per més informació sobre el projecte, es pot consultar la pàgina web www.parcagrarico.cat.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena

L’Anoia és una comarca amb una gran extensió agrària. És la desena comarca catalana amb més hectàrees conreades (28.400 Ha) però, tot i això, el sector primari només aporta 1,2% del PIB de l’economia local. En conseqüència, diferents actors han coincidit en la necessitat d’actualitzar el model de negoci de l’activitat agrària perquè sigui més competitiva. Hi ha una necessitat important de rejoveniment i professionalització del sector, així com de promoure l’interès per l’activitat agrícola entre persones i col·lectius que no procedeixen d’entorns familiars ni socials de tradició agrícola.

Per això, el Consell Comarcal, quinze consistoris anoiencs i iniciatives ciutadanes com el col·lectiu Eixarcolant, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, impulsen actualment la creació d’aquest Parc Agrari.