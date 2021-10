Carme Canela & Joan Monné inauguren el Cicle de Música Primera Fila

Aquest dilluns 25 d’octubre el Teatre de l’Aurora ha presentat una nova edició del Cicle Música de Primera Fila dins de la Programació Octubre/Desembre 2021. El Cicle inclou sis concerts que tindran lloc des d’aquest octubre i fins al desembre. A més, en aquesta edició, l’Estival de Jazz i el Teatre de l’Aurora s’han unit per oferir conjuntament un concert de jazz al mes.

Carme Canela & Joan Monné inauguren el Cicle aquest dijous

Aquest dijous 28 d’octubre a les 20.30 h obrirà el cicle el concert de Carme Canela & Joan Monné, que celebren 25 anys d’Introducing, el seu primer disc de jazz. La cantant Carme Canela i el pianista Joan Monné celebren els 25 anys del llançament del seu primer disc conjunt, “Introducing”, amb un repertori antològic de les cançons que han interpretat plegats als escenaris.

Les cançons que han format part dels seus discos i els seus concerts abracen un ampli ventall sonor i estilístic. Des de grans cançons de la música brasilera (“Beatriz”, “Madalena”); clàssics de jazz de Cole Porter o Thelonious Monk; la cançó d’autor d’artistes com Joan Manuel Serrat (“Per Sant Joan”), Silvio Rodríguez (“Óleo de mujer con sombrero”) o Gato Pérez (“Granito de sal”); èxits de la música pop com ara “Walking on the moon” de The Police o “Julia” dels Beatles; cançons populars com “El testament d’Amèlia” i composicions pròpies. Un viatge sonor que captura un quart de segle de cançons a través de músiques i llengües diverses.

Cinc concerts fins al desembre

El Cicle comptarà amb l’actuació dels igualadins David Murgadas i Sandra Roset, que oferiran un viatge des del segle XV fins al segle XX a través de cançons íntimes sobre amor i desamor. El concert tindrà lloc el divendres 19 de novembre (20 h). Al seu torn actuaran Miquel Córdoba, Martí Marsal i Guillem Martí, amb trios de Brahms i Guinovart per a violí, trompa i piano el divendres 26 de novembre (20 h). La formació Tàlveg també actuarà a l’Aurora, improvisació i avantguarda amb Marcel·lí Bayer, Ferran Fages i Oriol Roca en un concert el dijous 2 de desembre (20.30 h). En aquest cicle també pujaran a l’escenari del teatre els Metropolitan Union, un desplegament vocal formidable amb tan sols quatre veus masculines en un concert de música de barberia, que atuaran el diumenge 19 de desembre (19 h). Finalment, Jaume Llombart tancarà el Cicle amb Constantunes, els temes més mítics del pop americà dels 80 a través del guitarrista de jazz igualadí el dijous 23 de

desembre (20.30 h).