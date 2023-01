A partir del dimecres 18 de gener hi haurà una important afectació en la circulació de vehicles a la carretera C-15.

D’una banda cal destacar que els dies 18 i 19 de gener no es podrà circular de 9.30 a 18h per la carretera en cap dels dos sentits des de l’enllaç de Mediona (Canaletes) fins el final de tot, l’enllaç de la C-15 amb la N-II (en punts quilomètrics, des del 31+200 fins al 44+000).

D’altra banda destacar que en sentit nord (en direcció a Igualada) la C15 ja quedarà tallada des del dimecres 18 de gener fins, segons la previsió estimada, el 30 de març. Per això el trànsit es desviarà des de Canaletes (on hi haurà una semaforització especial) fins a Igualada per la BV-2304 i la C-244.

Per tant, a partir de dimecres 18 per anar en direcció Igualada només es podrà passar per la carretera vella (la C-244). En canvi en sentit sud (direcció Vilafranca) si que es podrà circular per la C15 (excepte els dies 18 i 19 que es farà les voladures i altres actuacions entre les 9.15 i les 18.30).