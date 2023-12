El Casino de Calaf de celebració amb 3 espectacles per aquest cap de setmana

Publicitat

Aquest cap de setmana, el Casino de Calaf està de celebració. Arriba el ja tradicional cap de setmana del soci i patrocinadors amb 3 espectacles durant tot el cap de setmana.

El primer espectacle serà el divendres 8 de desembre a les 21 hores amb el concert de piano d’Andreu Muxí. L’endemà, dissabte 9 de desembre a les 19.30 h, A Grup Vocal visitarà l’escenari del Casino amb el seu treball Zenit. Amb més de sis anys als escenaris, aquest espectacle serà un recorregut dels moments més importants de la seva trajectòria musical. Per últim, el diumenge 10 de desembre a les 18.30 hores el grup Sol de Nit serà l’encarregat de tancar una nova edició del cap de setmana de soci i patrocinadors de l’entitat calafina.

Per assegurar-vos la localitat a l’espectacle cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. Les tres activitats seran gratuïtes per a les persones associades. El preu de l’entrada per al públic general és: pel concert d’Andreu Muxí 12 €, pel concert d’A Grup Vocal 12 € i per al concert de Sol de Nit 8 €.

Compartir