Igualada, Vilanova i Santa Margarida de Montbui mancomunaran el servei de recollida d’escombraries

Els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui han signat aquest dimecres al matí un protocol d’intencions per mancomunar el servei de recollida d’escombraries. Els alcaldes han explicat que assolir aquest objectiu no serà “d’avui per a demà” i, per això, tots tres municipis faran un “contracte pont” d’uns 2 o 3 anys. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que “ara és el moment idoni per engegar el projecte, ja que a tots tres municipis se’ls acaba el contracte de recollida de residus”. L’objectiu, han explicat, és “ser més eficients i tenir molta més força” per assolir les noves directrius que marca la Unió Europea. La suma dels tres municipis, que conformen els nuclis de major problació de la Conca d’Òdena, supera els 60.000 habitants.

El procés per mancomunar el servei no serà ràpid i, per això, durant el temps que trigui a ser una realitat faran uns “contractes pont” que poden allargar-se entre dos i tres anys. “Aquests contractes ens donaran marge perquè puguem treballar conjuntament aquest nou gran contracte”, han exposat.

Actualment la taxa de recollida de residus a Igualada es troba al voltant del 45%, a Vilanova del Camí al 42% i a Santa Margarida de Montbui al 35%. Castells ha alertat que aquests xifres “no són suficients” davant dels nous reptes que marca la Unió Europea i també de l’encariment del cànon d’abocament de residus. En aquests moments tots tres municipis tenen el model de contenidors oberts, tot i que amb servei de recollida porta a porta per als grans productors com és el cas d’Igualada.

Els alcaldes d’Igualada, Marc Castells; Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; i Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, han oficialitzat aquest dimecres la signatura d’un protocol d’intencions per mancomunar, en un futur, la recollida de residus. Castells ha explicat que des de fa “molts mesos” que estan treballant en aquest projecte i creu que es tracta d’un “pas històric”. Els batlles han posat en valor la feina conjunta que es va fer durant l’època de la pandèmia amb el tancament de la Conca d’Òdena.

Castells ha recordat que el d’escombraries és el contracte més gran que tenen els ajuntaments i recorda que el repte en matèria de residus és “ingent” degut a les noves directrius de la Unió Europea. A dia d’avui el contracte de recollida d’escombraries costa 5 milions d’euros a Igualada, 1,2 milions a Vilanova del Camí i gairebé 1 milió d’euros a Santa Margarida de Montbui.

L’alcalde d’igualada explica que Europa “obliga a repercutir en els ciutadans el cost real de la recollida de la brossa” i, per tant, ha assegurat, “a tots els municipis de Catalunya hi haurà canvis importantíssims”. Amb l’objectiu de crear sinèrgies i tenir més força, volen tirar endavant un projecte “modèlic”. “Si no som capaços d’unir-nos i oferir un bon servei s’aplicarà un cànon que cada any serà més important”, ha afegit Castells. De la seva banda, l’alcalde de Santa Margarida de Montbui creu que si s’uneixen podran accedir a més subvencions i ajuts.