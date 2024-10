Fins a 91 entitats participen en la jornada de presentació de l’Oficina d’Entitats a Igualada

Dissabte, 5 d’octubre, ha tingut lloc la jornada de presentació de l’Oficina d’Entitats al Centre Cívic Nord. L’acte, conduit pel regidor d’Entitats de l’Ajuntament , Miquel Vives, ha comptat amb la participació de 91 entitats de la ciutat que han conegut de primera mà les eines que s’ofereixen des de la nova oficina per donar suport i ajuda a les entitats.

L’oficina, que es duu per nom “Igualadinisme”, la suma d’Igualada i associacionisme, ofereix diversos serveis de suport a les entitats com ara assessorament legal i de tràmits, recursos per a la gestió o cessió de materials i espais Vives ha iniciat la trobada posant de relleu l’orgull que representa per la ciutat el fet “de comptar amb un moviment associatiu vibrant i compromès com el d’Igualada que s’organitza i treballa per fer millor Igualada, per aquest motiu s’ha creat en primer lloc la regidoria d’entitats i ara es posa en marxa l’oficina d’atenció a les entitats que estarà ubicada al Centre Cívic Nord amb un horari d’atenció flexible per a les entitats amb cita prèvia”.

L’espai ofereix una àmplia gamma de serveis com són: assessorament legal i fiscal, formació especialitzada, cessió d’espais municipals i un banc de recursos per facilitar la gestió diària de les associacions. A més, oferirà suport en la difusió d’activitats mitjançant un directori i una agenda específica. Aquest servei centralitzat serà essencial per agilitzar els tràmits de les entitats i assegurar que tinguin tots els recursos necessaris per a la seva gestió i desenvolupament.

Vives ha remarcat que “de la mateixa com ara fa deu anys des de l’Ajuntament d’Igualada es va remodelar el servei d’atenció ciutadana amb la creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana; més ràpida, eficient i eficaç ara fem el mateix per a les entitats per donar-los un millor servei”. En aquest sentit el regidor ha recordat que “des del govern de la ciutat es dona el suport i acompanyament necessari a les entitats, econòmicament amb més de 488.000€ a un total de 187 sol·licituds al que cal sumar el suport logístic i les cessions d’espais”.

Una de les principals eines que estructura aquest servei és la nova web https://www.igualadaentitats.cat, un espai que centralitza i aglutina els serveis i un banc amb on veure els recursos que s’ofereixen a les entitats i que es poden cedir des de l’Ajuntament. S’hi pot trobar, també, un directori de les entitats de la ciutat. Al nou web s’hi pot trobar un apartat d’assessorament on s’hi ubica la principal informació sobre els tràmits més habituals que han de fer les entitats així com els dubtes que puguin sorgir,