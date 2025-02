Garden Pizza Igualada sorprèn amb una novetat: pasta artesanal al seu menú

Garden Pizza, l’establiment que ha posat Igualada al mapa internacional de la gastronomia gràcies a la seva aposta per la pizza artesanal, fa un pas endavant i presenta una nova incorporació al seu menú: la pasta fresca artesanal. Aquesta novetat suposa una ampliació de l’oferta gastronòmica del restaurant, mantenint-se fidel a la seva filosofia de qualitat, producte natural i respecte per la tradició culinària italiana.

Després de consolidar-se com una de les 50 millors cadenes de pizza artesanal del món segons la prestigiosa Guia 50 Top Pizza, Garden Pizza Igualada ha decidit ampliar les opcions per als seus clients oferint per primera vegada una selecció de pastes artesanals. La voluntat darrere d’aquesta iniciativa és clara: donar la possibilitat de complementar les pizzes amb un plat de pasta o, simplement, oferir una alternativa per aquells qui vulguin gaudir d’una altra experiència culinària sense renunciar a la qualitat i l’artesania que caracteritzen el restaurant.

Una aposta per la tradició i la qualitat

A Garden Pizza, cada detall compta. És per això que la pasta que ara s’incorpora al menú és artesanal, feta d’ou, sense additius ni conservants i importada directament d’Itàlia. Aquesta aposta per la qualitat garanteix una textura i un sabor autèntic, transportant els comensals a l’essència de la gastronomia italiana.

La selecció de pasta inclou quatre plats diferenciats, combinant sabors tradicionals i ingredients de primera qualitat:

Scialatielli al ragú bolognese: una pasta llarga i fresca amb un ragú casolà de carn i tomàquet, acompanyat de parmesà i alfàbrega.

una pasta llarga i fresca amb un ragú casolà de carn i tomàquet, acompanyat de parmesà i alfàbrega. Scialatielli carbonara: una versió autèntica de la carbonara italiana, amb crema de parmesà i rovell d’ou, guanciale i pebre negre molt.

una versió autèntica de la carbonara italiana, amb crema de parmesà i rovell d’ou, guanciale i pebre negre molt. Trofie alla crema tartufata: una opció per a tot amant dels sabors intensos, amb pasta curta acompanyada d’una crema de parmesà trufat.

una opció per a tot amant dels sabors intensos, amb pasta curta acompanyada d’una crema de parmesà trufat. Trofie mediterrània: una proposta fresca i lleugera amb tomàquets cherrys confitats, tàperes, olives Kalamata, all, alfàbrega i oli d’oliva verge extra.

Aquesta incorporació al menú respon a la demanda dels clients que, sovint, buscaven opcions més enllà de la pizza, i que ara podran gaudir d’un àpat més variat, sense renunciar al segell d’identitat que caracteritza Garden Pizza.

Una experiència gastronòmica completa

L’ampliació de la carta amb la pasta artesanal no només enriqueix l’oferta del restaurant, sinó que reforça la voluntat de Garden Pizza de convertir-se en un referent gastronòmic més enllà de la pizza. Aquesta nova aposta permet oferir una experiència més completa, pensada tant per aquells que volen compartir diferents plats a taula com per aquells que busquen una alternativa a la pizza sense renunciar a la qualitat i a/utenticitat dels productes.

Amb aquesta novetat, Garden Pizza Igualada continua evolucionant, sempre amb l’objectiu de portar la millor cuina artesanal al seu públic. Ara ja no cal triar entre pizza o pasta: a Garden Pizza, pots gaudir de totes dues opcions, cosa que convida encara més a la idea de compartir en aquesta experiència gastronòmica.

Per als amants de la bona cuina, la cita és clara: ves a Garden Pizza Igualada i descobreix la seva nova carta de pastes artesanals!