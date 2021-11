Igualada substitueix 745 punts de llum de vapor de sodi per Leds

Igualada tancarà l’any amb un total de 745 punts de llum led nous que substitueixen els antics punts de llum incandescent. La primera fase va finalitzar el passat mes de març i va consistir en la substitució de 330 punts al barri residencial de Les Comes II, convertint el barri en el primer en tenir totes les lluminàries led. Després es van canviar 263 punts a Les Comes I, i en l’actualitat, s’està a punt de finalitzar la darrera fase d’aquest any que ha consistit en la substitució de 152 punts al barri Sant Crist. A aquest canvi cal sumar-hi els 400 punts que es van canviar abans de la Covid, al 2019, al polígon industrial.

Aquestes actuacions suposen un estalvi econòmic de 23.094,50 € anuals i un estalvi mediambiental de 177.650 kW anuals. Miquel Vives ha posat de relleu la importància de l’actuació, “és la nostra voluntat fer la ciutat d’Igualada més amable, més verda i més sostenible. I amb aquest objectiu treballem cada dia, amb accions que poden passar desapercebudes com la millora de la biodiversitat, i amb accions molt més visibles com és ara el canvi a LED”. La il·luminació LED usa fins a un 80% menys d’energia que els llums clàssics incandescents per a produir la mateixa il·luminació.

Així, amb aquestes actuacions s’aconsegueix un estalvi econòmic i reducció de l’impacte mediambiental, a banda, que també s’augmenten els nivells d’il·luminació existents en determinades vies de la ciutat, millorant d’aquesta forma la seguretat vial.