Les entitats necessiten espais!

Les entitats han demostrat sempre tenir una gran capacitat d’organitzar-se, de programar grans actes amb quatre duros i de posar-hi les hores de treball voluntari que facin falta per fer-ho possible.

Moltes ciutats voldrien tenir tantes entitats i tan potents com té Igualada, però aquí, que ho tenim, no reben el suport i els recursos que mereixen. I aquest dissabte va quedar més clar que mai.

Centenars de persones van omplir la plaça de l’Ajuntament per denunciar que les entitats es queden sense espais per fer les seves activitats i que el govern Castells no els dóna solucions. No demanen pas la lluna, simplement, que l’Ajuntament d’Igualada treballi perquè totes puguin tenir un espai on fer activitats. I és que els darrers anys, moltes han estat expulsades dels seus espais, com l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Ma. Antònia Salvà, Bitrac Dansa, l’Agrupament Escolta i Guia Torxa, l’Agrupació Folklòrica Igualadina, l’Escola de Dansa…

La manifestació, que portava per títol “Feu-nos lloc”, va ser impulsada per l’Associació Juvenil la Coll@nada i va comptar amb la participació de desenes d’entitats. Que tantes associacions diferents (culturals, juvenils, veïnals, sindicals i ecologistes) s’uneixin en una mobilització és molt positiu. La manifestació serveix per posar sobre la taula el problema de la manca d’espais, demostra que tenim una ciutat molt activa associativament i que les entitats tenen prou força per marcar l’agenda de l’Ajuntament. De fet, la gent que hem participat del teixit associatiu sabem les mancances de la política cultural igualadina: la regidoria de Cultura no té, des de fa anys, un rumb clar, no estableix una programació cultural estable, no dóna prou suport a les entitats i el pressupost de les subvencions per entitats és molt baix. I, si no fos per les entitats, la manca de lideratge de la regidoria de Cultura encara serien més clara. Les entitats fan la seva feina i, tot i així, no els donen suport.

Creiem que Igualada té, com a mínim, tres reptes per afrontar el problema de la manca d’espais. El primer repte és que les regidories de Cultura i Joventut recolzin les entitats que tenen problemes d’espais, que ofereixin els equipaments municipals buits i que treballin colze a colze per acompanyar-les fins a trobar un espai. Concedir un ajut econòmic per reformar un local, rehabilitar un equipament municipal sense ús, buscar propietaris que tinguin edificis buits, bonificar el 95% del cost dels equipaments que s’han de pagar … hi ha moltes maneres d’ajudar al teixit associatiu però, per les trobades realitzades amb més de quaranta entitats durant els darrers mesos tenim clar que la gent que hi participa se sent molt poc acompanyada. El segon repte és plantejar un pla d’equipaments culturals que estableixi de quins espais disposa la ciutat, quin usos tenen i quines entitats poden utilitzar-los. Tenim molts equipaments que tenen molt poc ús, com l’Escorxador, Cal Badia, l’Adoberia Bella o -properament- el Centre Cívic Nord, i que podrien resoldre el problema d’espais que tenen algunes entitats. Més enllà dels concursos, el fum i el confeti dels actes de la Capital de la Cultura Catalana, la política cultural d’Igualada requereix planificació, entre d’altres, dels equipaments de la ciutat. El tercer repte és treballar perquè Igualada tingui un casal d’entitats autogestionat, com tenen altres ciutats semblants, per poder acollir totes aquelles entitats que no troben espai en els equipaments municipals. Un espai d’entitats seria una eina molt potent per teixir xarxa entre les entitats, perquè les entitats cooperin i per impulsar projectes compartits.

El govern Castells no pot ignorar les demandes de les entitats. Que el govern en prengui nota i ajudin a trobar espais. Perquè si no els donen lloc, les entitats se’l prendran.