Igualada Som-hi proposa reobrir els quioscos del parcs de l’Estació, Garcia Fossas i Les Comes

El grup municipal d’Igualada Som-hi reclama que els quioscos que hi ha tancats als parcs d’Igualada obrin i generin feina, activitat econòmica i ofereixin un atractiu més per als parcs de la ciutat. Es tracta dels quioscos del parcs de l’Estació Vella, del Garcia Fossas i de les Comes que fa anys que no tenen ús. La formació proposa crear un projecte social que serveixi per donar feina a persones en situació vulnerable, ja sigui perquè es troben a l’atur o perquè tenen alguna discapacitat, i que compti amb la col·laboració dels restauradors d’Igualada, d’entitats del tercer sector, de l’escola de cuina o de la promoció del producte Km0 de la Conca.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “és una llàstima veure tancats i abandonats els quioscos dels parcs de la nostra ciutat. Són espais de propietat de l’Ajuntament que podrien estar generant activitat econòmica, d’oci i donant feina a persones que en necessiten. Tenint-los tancats es perden oportunitats i es degraden. El govern de la ciutat ha anunciat la construcció d’un nou quiosc del Parc Central, davant el qual nosaltres ja vam fer públic el nostre desacord en la manera com s’ha tramitat, mentre que els parcs que ja en disposen d’un de construït el tenen tancat. Cal revertir la situació”.

Igualada Som-hi proposa que els quioscos dels parcs de l’Estació, del Garcia Fossas i de les Comes formin part d’un projecte social i que es converteixin en punts de referència a cada barri. Per això proposen que no només siguin espais de venda de beguda i menjar, sinó que també tinguin Wifi i espais de recàrrega del telèfon mòbil, que promocionin el comerç del barri i que ofereixin activitats de conscienciació verda relacionades amb el reciclatge o les bicicletes.

Cuadras remarca que “els quioscos són elements del paisatge urbà i poden ser un espai d’esbarjo però també convertir-se en un punt de referència per la cohesió social i el veïnatge dels barris on hi ha els tres parcs que nosaltres proposem perquè acullin aquesta activitat. Els parcs d’Igualada poden tenir molta més vida de la que tenen ara i els quioscos tancats i abandonats són un element de dinamització, sempre amb uns horaris diürns per respectar el descans dels veïns”.