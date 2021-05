La 22a edició de la Kanya Pirenaica es farà a Esterri d’Àneu

Del 4 al 10 de juliol es realitzarà la 22a edició de la Kanya Pirenaica; una setmana centrada en la pràctica esportiva i activitats a la natura organitzada pel Consell Esportiu de l’Anoia. Aquest any l’activitat es durà a terme al càmping Aigüestortes Càmping Resort d’Esterri d’Àneu.

Les activitats previstes compaginen matins d’activitats esportives d’aventura com ara Ràfting, Descens de Barranc, trèquing per Aigüestortes o hípica i tardes de Poliesportiu on es podrà triar la pràctica de futbol o bàsquet.

Les activitats de poliesportiu estaran supervisades per monitors titulats i especialitzats del Consell Esportiu de l’Anoia i els esports de natura amb monitors titulats i especialitzats del Rafting Llavorsí.

La situació sanitària d’aquest any fa que s’hagin pres mesures d’aforament i distanciament. És per això que totes les activitats es faran en grups de convivència, amb un màxim de sis persones. Alhora, els espais comuns de menjar i dormir, també estaran organitzats amb els mateixos grups. Per aquest mateix motiu aquest any no hi haurà servei d’autocar. Per seguretat i per evitar aglomeracions el desplaçament, tant d’anada com de tornada, anirà a càrrec de les famílies i no en un únic autocar com en anteriors edicions.

Les inscripcions es faran a partir del 31 de maig del 2021 mitjançant un formulari Google que es publicarà a les 19h al web www.ceanoia.cat. S’haurà de fer el pagament mitjançant transferència bancària com a molt tard el 2 de juny a les 15 hores. El preu amb tot inclòs és de 430 €.