El CAP de Vilanova ja té instal·lat un mòdul de reforç

Aquest dilluns, el departament de Salut ha instal·lat el mòdul de reforç a l’atenció primària a Vilanova del Camí. Es preveu que en una setmana, quan s’hagi equipat, es posi en funcionament. Vuit dels catorze mòduls previstos ja estan en ple funcionament; Puig-reig, Vic, Igualada, Moià, Calaf, Santa Margarida de Montbui i Sant Fruitós de Bages. I des d’ahir també el de Sant Joan de Vilatorrada. Properament es posaran en marxa el de Torelló, Navarcles, Santpedor, Sallent i Gironella.

La instal·lació de cadascun d’aquests mòduls comporta l’ús d’una grua amb peces prefabricades portàtils que s’instal·len el mateix dia al costat del CAP. Abans de la seva obertura se’n fan les connexions de subministraments i es posa el mobiliari. Els mòduls són espais annexos dels centres d’atenció primària i tenen com a objectiu desenvolupar l’activitat COVID i no COVID en circuits diferenciats, de manera que, allà on el CAP no ho permetia per dimensions, el nou espai adjacent permetrà atendre de manera diferenciada els casos sospitosos de COVID. El desplegament de mòduls s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i vol millorar l’accessibilitat i els processos, com també augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

Els mòduls instal·lats fins ara són el model L, de 45 metres quadrats coberts i 15 metres quadrats més en forma de pèrgola a l’exterior que farà les funcions d’espai d’espera. A l’interior hi ha un espai d’atenció per a pacients amb problemes respiratoris, dues unitats per a poder fer les proves PCR i també un d’atenció al pacient. Els nous mòduls disposaran de l’equipament mèdic necessari i també del mobiliari per a poder fer les funcions previstes. La posta en marxa de cadascun dels mòduls instal·lats és en un termini mig d’entre dues i tres setmanes.

Aquests mòduls estan destinats a ser situats en espais de titularitat de Salut o bé municipal, gràcies a la col·laboració entre el departament i els diferents ajuntaments. Actualment es treballa amb la idea que la permanència d’aquests mòduls serà d’entre dos i quatre anys, en funció de les necessitats de cada centre.