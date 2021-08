Igualada Som-hi proposa accés lliure a les piscines pels col·lectius de risc per fer front a l’onada de calor

El grup municipal d’Igualada Som-hi reclama al govern municipal que prengui mesures excepcionals per fer front a l’onada de calor i alleugerir les seves conseqüències a col·lectius especialment afectats. En aquest sentit, la formació demana que s’ofereixi accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, considera que “les altes temperatures que s’han anunciat requereixen de mesures excepcionals per part de l’Ajuntament per a protegir els col·lectius de risc. No tothom està de vacances”. Cuadras recorda que “Vilanova i Montbui han estipulat piscina gratuïta per aquests col·lectius” i es pregunta “per què Igualada no?”.

Igualada Som-hi considera que el govern ha reaccionat tard a l’onada de calor perquè no obrirà l’Espai Cívic Centre i la Biblioteca amb climatització fins divendres, un dia després de l’inici de les altes temperatures, i també perquè no contempla l’obertura de les piscines com si han fet els municipis veïns.