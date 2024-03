Igualada impulsa un curs de programació per a persones amb TEA

La formació dura quatre mesos i es preveuen 80 hores de pràctiques en empreses del sector TIC

Igualada ha engegat una formació dirigida a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). És un curs sobre programació de quatre mesos de durada que inclou 80 hores de pràctiques en empreses del sector TIC de l’Anoia. “Són persones que potser no els costa accedir al món laboral ordinari, però sí mantenir el lloc de treball, ja que tenen moltes capacitats però també moltes dificultats”, explica a l’ACN la directora de l’Associació Espectre Autista – Asperger de Catalunya, Natàlia Radó. El curs ha adaptat el contingut, però també les instal·lacions: més distància física entre els participants, regulació de la il·luminació i sonorització. Radó espera que aquest curs sigui una llavor perquè altres ajuntaments repliquin la iniciativa.

El servei de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada és l’impulsor del curs -finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya– i es dirigeix a les persones amb diagnòstic en trastorn de l’espectre autista grau 1. El regidor de l’àrea de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, detalla que és l’obligació d’un Ajuntament “donar suport i ajuda” a tots els col·lectius, sobretot els que tenen més necessitats. En aquest sentit, explica que, d’una banda, van veure que les persones diagnosticades amb TEA tenen unes característiques que “encaixen” amb el sector TIC i, de l’altra, el mateix sector requeria de més personal.

“Tenen moltes capacitats però també moltes dificultats”

Precisament, un dels aliats del projecte ha estat l’Associació TIC Anoia, formada per una cinquantena d’empreses, moltes d’elles dedicades al desenvolupament de software. El seu president, Manel López, ha explicat que fa temps que a les empreses del sector els costa trobar personal especialitzat i creu que aquest curs pot ser una oportunitat. López ha avançat que tots els estudiants faran pràctiques en empreses de la comarca i això, segons ell, pot suposar un futur contracte laboral. Els impulsors han decidit fer un bloc específic de la formació al testeig de software perquè les empreses han de dedicar molt temps a provar els programes i López considera que els usuaris del curs “podrien fer molt bé aquesta tasca”.

Un dels alumnes del curs és l’Àlex Cunillera, de 17 anys. Fins ara treballava al negoci de la seva mare, dedicat a la compravenda de productes de segona mà. “L’ajudava una mica amb tot i també tocava una mica la informàtica”, relata. De fet, la informàtica li agrada molt i, per això, ha accedit a apuntar-se al curs. Assegura que està aprenent molt i, de cara al futur, es veu treballant en alguna empresa relacionada amb les TIC.

La directora de l’Associació Espectre Autista – Asperger de Catalunya, Natàlia Radó, valora molt positivament aquest projecte pilot que ha engegat l’Ajuntament d’Igualada i espera que la iniciativa es pugui replicar en altres punts de país. Radó diu que les persones amb grau 1 de l’espectre autista, tot i que tenen moltes capacitats, “necessiten moltes eines per afrontar el dia a dia al món laboral com ara habilitats socials, de comunicació o interacció”. “Són persones que poden tenir molts coneixements i habilitats quan se’ls ensenya una tasca concreta, però després tenen moltes dificultats, per exemple, a l’hora de planificar el temps o prendre decisions”, detalla.

Radó creu que és important que es faci un acompanyament ‘in situ’ al lloc de treball per evitar que acabi amb un fracàs. “És important tenir en compte petites cosetes per garantir l’èxit laboral”, detalla. En aquest sentit, diu que moltes vegades aquestes persones “tenen molt patiment intern” i els costa mantenir el lloc de feina “per tota la implicació a nivell emocional i de sobreesforç”. Malgrat que hi ha molts perfils diferents, Radó diu que es tracta de persones que són “molt bones en els detalls, molt minucioses, rigoroses i productives”.

La directora de l’associació celebra que cada cop hi ha “més coneixement” sobre què és l’espectre autista i, per tant, també hi ha més diagnòstics. L’entitat, que ja ha celebrat els vint anys, es dedica més a la part assistencial però no s’havia implicat mai en un projecte de caràcter laboral. “És una porta que s’ha obert i l’hem d’aprofitar al màxim”, assegura.