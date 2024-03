La Volta a Catalunya passarà d’esquitllada per l’Anoia

El dilluns dia 18 comença la 103a edició de la Volta a Catalunya ciclista amb la participació dels 25 equips millors equips del món.

La Volta, com se la coneix, és la tercera carrera per etapes més antiga del calendari anual tan sols superada pel Tour de França i el Giro d’Itàlia.

L’Anoia un any més i ja van masses, pràcticament no està inclosa en el recorregut de La Volta, no ja com a inici o final d’etapa, sinó tampoc amb un ampli recorregut per la comarca. Enguany serà una petita incursió dins el terme municipal de Masquefa a l’etapa del divendres dia 22 que els corredors hi passaran entre Sant Sadurní d’Anoia i Gelida a l’etapa que començarà a Altafulla i acabarà a Viladecans.

De les set etapes que com és habitual consta la carrera catalana, tres d’elles sobresurten entre les altres; la segona entre Mataró-Vallter Setcases, la tercera de Sant Joan de les Abadesses-Port Ainé i la sisena la del dissabte entre Berga i el Santuari de Queralt.

Entre els participants cal destacar a Tadeg Pogacar, Sepp Kuss, Geraint Thomas i Egan Bernal entre molts altres. La Volta podrà ser seguida en directe pels Canals Esport3, Teledeporte i Eurosport. I ben segur que seran molts els anoiencs que la seguiran a peu de cuneta en alguna o varies de les etapes.