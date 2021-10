Canvia la manera de demanar hora als Centres d’Atenció Primària

Un cop sembla que ja s’ha superat la fase més crítica de la pandèmia, el Departament e Salut revisa la manera de demanar hora als Centres d’Atenció Primària, a mig camí entre l’opció telemàtica actual i la presencialitat prepandèmia.

A partir d’ara es podrà agafar dia i hora, però explicant el motiu de la consulta, i només quan realment calgui que ens visiti un metge o infermera.

Uns canvis enfocats a tenir més temps per atendre mèdicament, quan la manca de professionals és evident, i quan la pandèmia ha deixat molta atenció no urgent per recuperar.

Des del Catsalut, l’única manera que veuen factible, ara per ara, per reduir els temps d’espera per tenir una visita al Centre d’Atenció Primària és fer aquesta reordenació aplicant reclamació dels equips de primària: tenir més temps per fer assistència sanitària, i fer menys burocràcia. Es recupera la presencialitat a la consulta, i que sigui amb l’equip assignat, però sense aspirar a les xifres prepandèmia

Tothom tindrà un auxiliar administratiu

Asseguren que volen preservar la visita presencial per dedicar-se a fer visites mèdiques, i tot el que es pugui fer sense haver d’anar-hi es farà sense haver de veure el metge. I aquí és on entra en joc l’auxiliar administratiu. Tothom en tindrà un d’assignat, igual que ara té metge i infermera. Part de la seva feina serà estalviar paperassa al metge i el pacient ho hauria de notar.

Què canvia a la pràctica

Es podrà demanar hora com fins ara: per telèfon, al taulell o via la web de cita prèvia, on es faran més evidents els canvis.

Quan s’entri a la web s’haurà de marcar un dels motius que han analitzat, des de l’inici de la pandèmia, com a més freqüents: renovar un pla de medicació, demanar la baixa, l’alta, saber els resultats d’una prova o voler una visita.

Segons el motiu, el sistema donarà una resposta, que no sempre serà una visita presencial. De totes maneres, si es vol agafar dia i hora, torna aquesta opció, amb la novetat que caldrà explicar el motiu de la consulta.

Des del Servei Català de la Salut confien, amb aquests canvis, millorar els temps d’espera per tenir hora amb el metge, i la qualitat de l’assistència.