L’Igualada Femení Grupo Guzmán es juga diumenge la classificació per a la Copa Generalitat

L’Igualada Femení Grupo Guzmán pot donar una alegria a la seva afició aquest diumenge a les 20 h a Les Comes. I és que de guanyar al Caldes i que el CP Vila-sana no guanyi a la pista del co-líder, l’HC Alpicat, les igualadines disputarien la seva quarta participació a la Copa Generalitat.

El jove equip de la ciutat, entrenat per l’igualadí Carles Piernas, està donant un resultat extraordinari atenent a la seva joventut i poca experiència a la màxima categoria autonòmica, la Nacional Catalana. Amb la seva capitana Carla Claramunt al capdavant com a clar referent de l’equip, les del Grupo Guzman ocupen, a dia d’avui, la cinquena posició (amb 22 punts) a la classificació general i la segona posició de la classificació d’equips ‘A’, on els quatre millor classificats participarien al playoff d’ascens a l’OkLiga d’acabar així la temporada.

Però aquest diumenge l’Igualada es juga disputar una nova edició de la Copa Generalitat que es jugarà a Alpicat el primer cap de setmana de febrer en el format habitual de Semifinals i Final.

De les tres edicions en les que hi han participat, en dues van disputar la final; al 2020 la va perdre, com a amfitrió a Les Comes contra el CP Vilanova ‘B’, i al 2021 a Capellades, també la perdia contra el CP Voltregà ‘B’ d’Albert Bou.

Els tres equips ja matemàticament classificats són els dos co-líders de la classificació, l’HC Palau Plegamans ‘B’ i l’HC Alpicat ‘A’, i el tercer, el CP Voltregà ‘B’. La quarta plaça, actualment del CP Vila-sana ‘B’ i que buscarà els tres punts, se la disputarà amb l’equip igualadí, que només li val una victòria davant de les calderines i esperar una derrota o empat de les del Pla d’Urgell.

El Cerdanyola CH ‘B’, amb un partit menys disputat, i en cas de guanyar-lo aquest divendres, també podria classificar-se si guanya el seu partit contra el PHC Sant Cugat ‘B’ de la part baixa de la taula, i si també perden Vila-sana ‘B’ i Igualada ‘A’ a la darrera jornada de diumenge.

Amb aquesta incertesa, la FCP ha determinat que aquesta darrera jornada de la primera volta, es disputi en horari unificat. D’aquesta manera, tots els equips implicats jugaran els seus partits el diumenge a les 20 h en igualtat de condicions.

L’equip de Carles Piernas està sorprenent a tothom amb el seu joc carregat de treball, disciplina defensiva i intensitat que les joves jugadores igualadines s’han fet seu. La porteria també és un element que dona competitivitat a l’equip. El bon paper de les dues porteres, la igualadina Eva Besa i l’argentina Vicky Guzzo, a qui l’entrenador igualadí les hi ha donat el mateix protagonisme, són també un element capdal de la bona temporada de l’equip anoienc. En l’apartat golejador sobresurten clarament tres noms; Carla Claramunt (13 gols), sens dubte el clar referent de l’equip per la seva experiència a Nacional Catalana i a OkLiga. La Lauri Crespo (12 gols) qui s’ha retrobat amb la seva millor versió i és imprescindible a la pista quan cal gol. I l’Abril Besa (10 gols), qui es va proclamar l’estiu passat campiona d’Europa amb la selecció espanyola FEM17, s’està destapant aquesta temporada al primer equip igualadí i es també, tot i la seva joventut, peça important de l’equip igualadí. A aquestes s’hi ha de sumar un grup humà que, també, està treien la seva millor versió per portar l’Igualada Femení Grupo Guzman a la part alta de la classificació.

Així, a la nova incorporació d’aquest estiu, la barcelonina Guiomar Pardiña (1 gol), hi hem de sumar les jugadores de la base igualadina, Laia Ortega (1 gol), Lucía Aceitón, Ona Bru i Judit Llobet com a jugadores que creixen partit a partit.