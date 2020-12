L’Hospital Universitari ha posat en funcionament nous aparells de Ressonància Magnètica i radiologia a l’Hospital d’Igualada. Aquesta nova incorporació d’equipaments està dins del Pla Integral de Millora del Servei de Diagnòstic per la Imatge que fa un any es va iniciar. L’objectiu és poder tenir en tres anys un servei quantitatiu i qualitatiu millor i això passa per un increment de professionals i una renovació de pràcticament tots els seus equipaments.

El projecte, amb l’increment de professionals, ens ha permès ampliar el camp d’expertesa i evitar d’aquesta manera la derivació d’imatges radiològiques i de pacients a altres centres. Des de l’any passat, la plantilla ha augmentat en dos radiòlegs.

Pel que fa a la renovació tecnològica i amb l’ajuda del Servei Català de la Salut s’ha pogut fer una inversió que pràcticament suposa el canvi de la majoria de l’equipament del servei: una Tomografia Axial Computeritzada (TAC), una Ressonància Magnètica (RM), dos ecògrafs, un mamògraf digital i un aparell de raig X portàtil, tot d’última generació.

Aquesta renovació no és només un canvi de maquinària sinó que comporta un increment molt important en aspectes de seguretat i qualitat per les seves prestacions que milloren la imatge, la precisió, el temps per a la realització de la prova i la menor radiació entre altres.

Les principals característiques del TAC i de la RM són:

• Ressonància magnètica

El nou equip de ressonància magnètica, Philips dStream 1.5T, incorpora la tecnologia de digitalització del senyal més a prop del pacient combinat amb intel·ligència artificial per escurçar els temps d’estudi i millorar els processos diagnòstics. L’equip incorpora la tecnologia digital basada en la digitalització en les pròpies i noves antenes, el més a prop possible del pacient. A més, es renova tot l’equip informàtic i el programari present en l’equip a l’última versió disponible, incloent-hi noves aplicacions clíniques d’última generació per millorar la qualitat, reproductibilitat i fiabilitat dels estudis.

És una transformació de l’equip present a l’Hospital, que aprofita la major vida útil de l’imant pel que fa a la resta d’electrònica, per portar la ressonància a l’última tecnologia.

Es tracta d’un avanç de gran importància en l’àmbit de la RM, tal com ho va ser el pas de la televisió analògica a la TDT.

Avantatges per als clínics i/o especialitats mèdiques

A l’ésser completament digital i incorporar mètodes d’exploració ràpids i reproduïbles, evita repeticions innecessàries per al professional sanitari i per als pacients, la qual cosa converteix a aquesta RM en una de les modalitats diagnòstiques més versàtils del moment i és capaç d’oferir diferents tipus d’informació sobre el funcionament del cos humà. La informació es processa de manera intel·ligent gràcies a la intel·ligència artificial i permet fer un diagnòstic precís, de manera no invasiva i ara també en menys temps. Aquest aparell està dissenyat per obtenir imatges de qualitat en una sola sessió, en àrees anatòmiques tan complexes com la Neurologia, la Musculoesquelètica, la de Mama o la d’Oncologia.

Avantatges per al pacient

Pel que fa a la ressonància magnètica convencional, destaca un espai millor il·luminat per al pacient que, si bé manté els 60 cm de diàmetre en la part més estreta del pòrtic, té un disseny més agradable i pot ajudar a reduir l’ansietat, freqüent en els pacients que se sotmeten a aquest tipus de proves. L’equip és menys sensible als artefactes que sorgeixen pel moviment del pacient evitant en alguns casos la repetició de les proves.

L’acceleració de què disposa fa possible que el pacient estigui el mínim temps possible dins el pòrtic en gran quantitat d’estudis, la qual cosa converteix aquesta prova en una mica més lleugera per al pacient. Això fa també que aquells pacients que entren més nerviosos es tranquil·litzin.

Amb aquest nou equip, es podran realitzar estudis més precisos, obtenir una major informació de les imatges preses i reduir els temps d’adquisició d’aquestes. D’aquesta manera, aquesta transformació ve a millorar tant l’experiència del metge/essa com la del pacient.

• Tomògraf computeritzat (CT)

Es tracta d’un tomògraf computeritzat que permet obtenir uns resultats clínics avançats a una excel·lent qualitat d’imatge a ultra baixa dosis. Això ho fa possible la tecnologia exclusiva del Filtre d’Estany, que permet realitzar estudis amb una radiació fins a 6 vegades menys que un CT convencional, i sempre realitzar estudis pulmonars de la COVID-19 amb menys d’1 mSv de dosis. Tanmateix, incorpora tecnologies d’Intel·ligència Artificial que permet estalviar temps en el processament d’imatges i dedicar-lo al diagnòstic fent-lo més precís en menys temps.

L’equip consta d’un innovador flux de treball mòbil, format per un control remot, una tablet i una càmera incorporada, els quals permeten manipular tot l’equip amb la màxima precisió tant al costat del pacient com sense entrar en contacte amb el mateix, protegint així el personal sanitari de possibles contagis, fonamental en els temps de pandèmia de la COVID-19.

• Mamògraf Digital amb tomosíntesi

La tomosíntesi és una tècnica innovadora que permet disminuir la superposició dels teixits a l’adquirir imatges consecutives de baixa dosi de radiació. Aquesta qualitat permet millorar la precisió diagnòstica de la mamografia digital, sobretot en mames denses i augmentar la detecció de càncers ocults.

Un pla que s’ha mantingut en la seva previsió

El cost de la inversió d’aquest pla ha suposat en aquests dos anys 1.700.000 en equipament i 160.000 anualment en augment de professionals.

Si es compleix el previst, l’any 2021, donarem per finalitzat el Pla Integral de Millora del Servei de Diagnòstic de la Imatge amb la renovació dels dos aparells de la radiologia convencional i dos arcs quirúrgic.