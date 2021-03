Igualada Comerç, satisfeta amb la primera edició del Fòrum Comerç

Comentar i debatre el present i el futur del comerç local, aquest ha estat l’objectiu del FORUMCOMERÇCAT, que es va portar a terme el passat dilluns. Igualada Comerç va organitzar aquest esdeveniment en format virtual comptant amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.

El Fòrum va estar obert a tots els comerciants, associacions de comerciants i responsables del món del comerç de Catalunya a participar-hi. Durant la jornada es van poder seguir ponències, taula rodona, exposicions, opinions d’experts o experiències comercials a través del canal de Youtube. La part central del Fòrum es va transmetre en directe des de les instal·lacions de Servisimó a Igualada i el conductor de tot l’acte va ser el conegut periodista Xavier Grasset.

La inauguració va anar a càrrec de la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià, el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, el delegat de la Cambra de Barcelona a l’Anoia, Xavier Badia i de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

El Fòrum es va iniciar amb les ponències de Franc Carreras (professor associat adjunt de marqueting digital a ESADE), el Dr. Albert Vinyals i Ros (Expert en psicologia del consum i neuromarqueting) i de la Núria Beltran (Economista i experta en Retail).

L’agenda principal d’aquest Fòrum es va acabar amb una taula rodona amb diferents representants del comerç d’arreu de Catalunya per debatre i compartir la situació actual del comerç i com s’afronta el futur. Els participants de la taula rodona van ser, Franc Carreras, Núria Beltran i Laura Llucià. De manera virtual, hi van participar Lluís Llanas, vicepresident executiu de Barcelona Comerç, Josep Bellera, president de l’Associació comerciants Zona Alta de Lleida, Mercè Ramirez de Cartagena, vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, i Judith Sentís Montané, dinamitzadora de Via T de Tarragona.

Paral·lelament es van activar diferents activitats paral·leles. Una secció de ponències per part de les diferents institucions catalanes (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, Cecot), l’espai de píndoles, on s’exposaven iniciatives molt interessants des de diferents punts de vista, i l’espai d’opinió a on diferents experts donaven diferents visions de com veuen el comerç en l’actualitat i el seu futur.

Igualada Comerç ha valorat d’èxit aquesta iniciativa, perquè ha tingut molt bona acollida. Es va tenir un alt nivell d’assistència continguda durant tota la jornada. La satisfacció també es deguda a la gran participació, havent rebut una trentena de col·laboracions. El fet que les principals institucions catalanes hagin participat, fa que sigui d’un alt nivell el contingut del forumcomerçcat 2021. Destaca la participació Igualadina per part de l’Ajuntament d’Igualada, d’Anoia Riders, Jordi Balsells, Josep Ignasi Reixach, Pep Valls, Pere Prat i Pau Ortuño.