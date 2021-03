La Mostra s’endarrereix un mes per aconseguir la màxima presencialitat

La fira d’espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada vol estimular els sentits de tots els públics –petits i grans– més enllà de les arts escèniques i, fins i tot, dels dies que dura l’esdeveniment. La 32a edició, prevista del 15 al 18 d’abril, finalment se celebrarà del 26 al 30 de maig 2021. La Fira ha canviat les dates per tal de garantir una celebració amb totes les mesures de seguretat apostant per aconseguir la màxima presencialitat possible en l’exhibició dels espectacles. El nou calendari suposa l’oportunitat de poder-se celebrar amb major normalitat que si hagués tingut lloc el mes d’abril.

La 32a edició la protagonitza una campanya gràfica participativa que promou desenvolupar una mirada creativa. La façana d’una casa, una porta o una escombra, tots ells elements ben presents en la nostra vida diària, poden convertir-se, de sobte, en curiosos personatges que ens observen en silenci. Amb l’eslògan ‘Mires o veus?’ la Mostra 2021 repta a tothom a desemmascarar-los, percebent-los d’una altra manera i compartint públicament les troballes a través de les xarxes socials.

Aquesta il·lusió òptica de “veure cares en objectes quotidians” consisteix en un fenomen psicològic conegut com a paridòlia (derivat etimològicament del grec par- éidolon “amb cara”) i és símptoma d’una gran capacitat sensorial. Sovint es relaciona en percebre animals en les formes dels núvols, siluetes a les muntanyes o rostres a les taques de les parets o en vehicles i electrodomèstics… Les possibilitats són infinites i, per la Mostra, representa una excel·lent oportunitat per exemplificar com les arts escèniques, l’art i la cultura en general obren la mirada a través de la imaginació.

“La paridòlia és un joc estimulant que et porta a mirar les coses d’una altra manera. Provoca que t’hi fixis, que observis amb atenció, i no només les vegis. T’amplia la ment i et deixa sorprendre. Com el teatre que, a partir de la vida real, et transporta a un univers de ficció que t’evoca, emociona i et permet anar més enllà. És per tot arreu, encara que a vegades no ens n’adonem”, reflexiona l’ideòleg de la campanya, el pintor i dissenyador gràfic igualadí Ramon Enrich, autor també de la renovació del logotip de la fira (coincidint amb el 30è aniversari) i de les campanyes de les dues darreres edicions.

El cartell de la Mostra 2021 es vincularà a un seguit d’accions promocionals, entre les quals el repte que la ciutadania trobi altres divertits casos de paridòlia i participi activament en l’objectiu de potenciar la mirada creativa. Les imatges es compartiran a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #miresoveus i, les més originals, formaran part de l’espot de la fira a més d’entrar al sorteig d’un cap de setmana familiar a l’allotjament rural Can Alemany, a Santa Margarida de Montbui (l’Anoia). El premi compta amb el suport d’Anoia Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia i inclou l’estada d’una nit amb l’esmorzar de l’endemà inclòs. Es pot reservar (en època de temporada baixa) dins el termini d’un any. La cerca de paridòlies ja està oberta i, per optar al sorteig, cal haver publicat la o les fotografies (no hi ha límit de participació) fins al 31 de març del 2021.

Preparant la Mostra Igualada 2021

En aquests moments Mostra Igualada està treballant en diferents formats per poder celebrar l’esdeveniment, sigui quina sigui la situació pandèmica de la covid-19 en les dates en què es durà a terme: 26 al 30 de maig de 2021. La 32a edició ha rebut prop de 600 sol·licituds. A principi d’abril obrirà la inscripció de professionals.