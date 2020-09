El CAP de Capellades torna a obrir durant les tardes

Poc a poc sembla que l’atenció en alguns centres sanitaris de la comarca es va restablint. Aquest dimarts obria de nou el consultori mèdic de Vallbona d’Anoia, després de recollir 400 signatures, ara és el CAP de Capellades el que amplia el seu horari.

Des d’aquest passat dilluns 21 de setembre el CAP-Capellades torna a atendre durant la tarda. Ara l’horari és de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres. Els caps de setmana i els dies festius l’atenció es farà com ara, des de Piera.

Seguint els protocols establerts en l’actual situació de pandèmia des del centre es recomana no anar-hi presencialment. És preferible que primer es contacti per via telefònica –al 93 801.16.91- o bé per Internet a través de l’eConsulta.

Tot i aquesta millora dels serveis sanitaris després que molts es tanquessin a l’inici de la pandèmia, encara hi ha municipis que el segueixen reclamant. És el cas, per exemple de Veciana i Copons.