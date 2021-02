Igualada amplia el servei de WiFi públic a l’Escorxador i el Parc Central

L’Ajuntament d’Igualada ha finalitzat la implantació de servei de WiFi públic en dos nous espais de la ciutat: el Parc Central i el recinte de l’antic Escorxador, a més de dur a terme l’augment de la velocitat dels ja existents.

La iniciativa WiFi4EU de la Unió Europea, mitjançant la seva agència INEA (Innovation and Networks Executive Agency), promou l’accés gratuït a la connectivitat Wi-Fi per als ciutadans en espais públics inclosos parcs, places, edificis públics, biblioteques, centres de salut i museus de municipis de tota Europa. Hi han optat 13.000 municipis, dels quals se’n van seleccionar 2.800 que han rebut una subvenció de 15.000 euros per a implantar nous punts de WiFi en espais públics, sempre oberts a la ciutadania. A Catalunya, a banda d’Igualada, també han estat seleccionats altres municipis com ara Vic, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Berga, Solsona, la Pobla de Segur, Palamós o Martorell.

La subvenció s’ha destinat a la instal·lació de punts oberts de connexió a Internet en dos espais que al llarg de l’any concentren molt públic per la celebració de diversos esdeveniments. D’una banda l’Escorxador, l’espai de la ciutat que els darrers anys s’ha consolidat com escenari de desenvolupament de fires, i de l’altra, el Parc Central, un espai a l’aire lliure que acull anualment nombrosos actes esportius i culturals i que és, alhora, una zona oberta a la pràctica de l’esport i el lleure que gaudeix d’una gran acceptació entre la ciutadania. Tots dos espais permetran connectar els dispositius mòbils a una velocitat de 30 Mbps.

Aquests nous espais amb connexió gratuïta sense fils se sumaran als ja existents dins la xarxa municipal WIFIGD que, des de fa uns anys, disposa de hotspots a la Plaça de l’Ajuntament, la plaça de Cal Font, la plaça de la Creu, el parc de Vallbona i el parc de Valldaura. Tots aquests punts s’adaptaran també, passant dels 256 kbps que ofereixen actualment, als 30 Mbps amb l’absència de publicitat o registre per a la seva utilització. Amb aquesta actualització a Igualada ja disposem d’oferta de 5 antenes d’interior i 14 antenes d’exterior.

El regidors de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha destacat que “Igualada va ser una de les primeres ciutats a Catalunya a rebre el distintiu SOCSMART, i amb aquestes accions dotem d’accés gratuït i ràpid espais públics de la ciutat. I ho fem perquè volem una ciutat capdavantera també en tecnologia, capdavantera en qualitat de vida, i aquestes accions també milloren la qualitat de vida dels igualadins”.