Les famílies nombroses i monoparentals de Vallbona ja poden sol·licitar la reducció de l’IBI

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha informat per carta les famílies nombroses i monoparentals del municipi de l’inici del termini per sol·licitar les reduccions de la taxa de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’aquest any. Totes elles poden acollir-se a una reducció del 60 per cent de l’impost si no superen els límits d’ingressos per unitat familiar establerts.

Les famílies nombroses han de fer arribar la sol·licitud a l’Ajuntament abans del 13 de juny, emplenant el document ‘Sol·licitud de benefici fiscal per a famílies nombroses en l’Impost sobre Béns Immobles’ que trobaran al web municipal i que també està disponible a les oficines municipals.

En el cas de les famílies monoparentals, l’Ajuntament recomana que facin arribar les sol·licituds abans de l’1 d’abril, per tal que puguin gaudir de la bonificació automàtica. Les presentades des d’aleshores i fins el 13 de juny poden haver de fer l’ingrés de l’impost i després sol·licitar la devolució de la bonificació.

En ambdós casos cal que presentin el títol vigent de família nombrosa expedit per la Generalitat, el compte corrent en què s’ha de fer l’ingrés, una còpia de la declaració de l’IRPF de la unitat familiar i una còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permet identificar de manera indubtable la ubicació i descripció de l’habitatge en qüestió.