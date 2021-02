El ple d’Igualada rebutja la proposta del govern de fer habitatge en baixos

Com ja s’esperava, la proposta del govern municipal d’Igualada de permetre habitatge en els baixos dels carrers no comercials va ser rebutjada en el ple municipal d’aquest dimarts i no prosperarà. La iniciativa va tenir els 9 vots dels regidors de Junts, a més del de la regidora de Ciutadans. En contra hi van votar els 11 regidors que sumen Esquerra, Igualada Som-hi i Poble Actiu.

Les tres formacions contràries a la proposta aposten per la rehabilitació d’edificis i fan un càlcul de 2 o 3 mil pisos deshabitats i degradats a la ciutat. En aquest sentit, des d’ERC apunten que “fa molts anys que estem fent propostes en l’àmbit de l’habitatge i la realitat és que el govern de l’alcalde d’Igualada no ha fet absolutament res. De fet, en 10 anys no s’ha generat ni un sol pis municipal de lloguer accessible a Igualada, cap ni un”. Segons ERC, “ara estem pagant una manca de planificació i les inexistents polítiques d’habitatge que s’han fet a Igualada”.

Des d’ERC apunten que “hem fet moltes propostes en aquest àmbit, com per exemple un programa de rehabilitació de pisos buits i degradats encapçalat per l’ajuntament a canvi d’una cessió temporal del pis per posar-lo en lloguer social”. Això permetria, segons ERC, “mobilitzar el parc d’habitatge buit, generar més oferta accessible i aconseguir millors preus, sobretot per la gent jove i famílies que tenen dificultats”. Els republicans també proposen “bonificacions d’IBI, com ja fan moltes altres ciutats, per tal d’incentivar el lloguer accessible” així com “sancionar els bancs que tenen pisos buits, com fan en moltes altres ciutats”.

Per la seva banda, des d’Igualada Som-hi es remarca la manca de bones condicions en habitatges que estarien en baixos. El seu portaveu, Jordi Cuadras, comenta que “no podem acceptar una ciutat on hi hagi pisos de primera i pisos de segona, una ciutat on en funció de les teves condicions econòmiques et toqui viure en una planta baixa o en un primer, segon o tercer pis. Tenint pisos buits que es podrien posar a disposició del mercat, cosa que faria baixar els preus del lloguer perquè hi hauria més oferta, no podem acceptar que la gent hagi de viure darrere de barrots, sense llum natural ni ventilació, amb soroll del carrer, humitats i poca privacitat, que és el que ofereixen les plantes baixes”.

Finalment, Poble Actiu considera que cal afrontar el problema de manca d’habitatge de la ciutat amb cinc propostes clares: ajudes a la rehabilitació, mobilitzar els pisos en mans de grans tenidors, augmentar l’IBI als pisos buits, ampliar el parc d’habitatge públic i promoure cooperatives d’habitatge.

La primera, una aposta decidida per la rehabilitació, implica augmentar les ajudes econòmiques per la reforma d’habitatges actualment desocupats per incrementar el parc de lloguer de la ciutat. La segona, implica aplicar la llei d’habitatge de Catalunya per mobilitzar els pisos de grans tenidors que portin més de dos anys buits, obligant als bancs i els fons voltors a posar-los a disposició del parc de lloguer. La tercera, augmentar el 50% l’IBI al pisos buits a partir del tercer immoble com ja fan altres municipis de la comarca com la Torre de Claramunt i Piera. La quarta, ampliar el parc d’habitatge públic, prioritzant la rehabilitació d’edificis buits enlloc de la construcció d’edificis nous com fa el govern actual amb el suport d’Igualada Som-hi. I la cinquena i darrera proposta, apostar perquè l’Ajuntament cedeixi terrenys municipals per la creació de cooperatives d’habitatges, un model de copropietat de l’habitatge que estan impulsant a moltes ciutats de Catalunya.