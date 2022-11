Igualada acull amb èxit una nova edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació

Bona acollida a l’edició de tardor de l’11a Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t, un programa impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia que té per objectius dotar a les persones que cerquen feina o que volen fer un canvi o gir en la seva vida professional, d’eines i recursos, però també, d’oportunitats laborals.

Aquesta edició de tardor va arrencar aquest dimecres dia 16 de novembre i ha finalitzat dijous 17 de novembre. Seguint la tònica de les darreres edicions, el Prepara’t s’ha dividit en dues parts: per una part, tallers (eines i recursos) i per l’altra, el Connecta (entrevistes de feina).

De fet, l’edició d’enguany ha presentat un nou format, més enfocat als tallers, per tal d’oferir una formació més extensa per aprofundir en el contingut dels temes presentats, ja que en l’àmbit professional, els canvis en les formes de selecció del personal i de recerca de feina, evolucionen constantment.

L’edició de tardor va arrencar el dimecres dia 16 de novembre amb la inauguració i benvinguda a càrrec del regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, i del president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech a la seu de l’Ig-nova Igualada. Tant el regidor com el president van presentar les diverses eines, eixos i accions de treball que la ciutadania té a l’abast per cercar feina, ja sigui a través del consistori igualadí o de la patronal anoienca.

Tot seguit, es va fer el taller “El meu perfil digital per a la recerca de feina”, impartit a càrrec d’Enric Bastardas, comunicador, il·lusionador i provocador. Formador en personal branding i comunicador, màster en PNL i neuromàrqueting, xarxes socials i blogger.

Amb aquest taller, Enric Bastardas va donar les claus i consells sobre com treballar l’empremta digital i la xarxa social Linkedin per treure el màxim rendiment per aconseguir més oportunitats laborals i avançar en el desenvolupament professional. De fet, el ponent ha destacat la importància de cuidar les xarxes socials personals, i potenciar la marca personal i professional.

A la tarda va tenir lloc un altre taller. Amb “Viatge a l’interior de l’entrevista”, Carlos Bella -màster en intel·ligència emocional, conferenciant, consultor i formador en habilitats directives i orientador per al desenvolupament personal i professional-, ha exposat com preparar-nos una entrevista de feina; però també, com superar-la de forma eficaç i demostrar la nostra adequació al lloc de treball. Carlos Bella ha destacat que hem de fer una bona introspecció de nosaltres mateixos per presentar-nos com a professionals d’un sector en concret. Els tallers van comptar amb prop d’una cinquantena de persones assistents.

L’altra part del Prepara’t és el Connecta. El dijous 17 de novembre ha tingut lloc aquest punt de trobada, d’encreuament d’oferta i demanda de treball a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia. A través d’entrevistes de feina, les persones que cerquen feina o han volgut fer un canvi o gir professional han pogut entrevistar-se i postular-se per les seves candidatures professionals amb empreses de la comarca. Finalment, en aquesta edició s’han presentat 5 empreses, que han ofert un total de 7 ofertes de feina i s’han entrevistat amb 22 persones, sota criteri previ de selecció. Les ofertes de feina han estat diverses: les empreses de la comarca que s’han presentat cercaven comercials, administratius/ves, dissenyadors/es industrials i muntadors de mobles i de cuina.