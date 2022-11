Poble Actiu proposa crear una empresa municipal per gestionar l’aigua… i també l’energia en espais municipals

La formació Poble Actiu, vinculada a la CUP, presentarà una moció al proper ple reclamant al govern Castells un gran pas endavant per a la gestió pública del servei de l’aigua i una aposta clara per la producció i la comercialització d’energia renovable.

Recordem que ja fa anys que la formació va fer públic que els serveis d’aigua d’Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt es troben en una situació jurídica irregular en no haver-hi contracte de concessió del servei d’aigua. Des de llavors, Poble Actiu ha reclamat diverses vegades durant aquests darrers anys que el govern Castells torni a convocar la comissió d’estudi per la regularització del servei d’aigua i n’ha reivindicat la gestió pública, un dret bàsic que no hauria de ser objecte de negoci.

La regidora Neus Carles ha posat d’exemple ciutats similars a Igualada, com Manresa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus o, recentment, Girona, que prioritzen la gestió pública de l’aigua. Carles ha recordat que en alguns d’aquests casos, el govern municipal està liderat, o bé forma part, de Junts per Catalunya, que són part del mateix espai postconvergent que el govern Castells.

El model de gestió actual de l’aigua està enfocat a la generació de beneficis per part de l’empresa que gestiona el servei, tot i fer-ho sense un contracte regularitzat. Aquest benefici, s’ha xifrat anteriorment en uns 500.000 € anuals, que representa un sobrecost molt important per a la ciutadania d’Igualada. Per això, els regidors de Poble Actiu afirmen que “passar a gestió pública suposaria que tots els diners recaptats reduirien la factura de l’aigua i serien invertits en el servei, prioritzant la gestió eficient i sostenible d’un bé comú com l’aigua evitant que els beneficis econòmics siguin per una gran multinacional com Agbar.

L’aposta per un model conjunt d’aigua i energia renovable ja s’està començant a dur a terme en ciutats properes, com el cas de Manresa. L’empresa pública Aigües de Manresa, que fins ara gestionava el cicle de l’aigua a la capital del Bages, s’ha transformat en una empresa que també pot produir i gestionar energia pels equipaments municipals.