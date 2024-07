El I Open del Club Tenis Taula Vilanova del Camí culmina amb èxit la temporada

Imatge: Pere Sala

El I Open del Club Tenis Taula Vilanova del Camí ha tancat la temporada de l’entitat amb molt bones sensacions. La iniciativa d’aquest primer torneig ha suposat mesos de nervis i dedicació per als membres del club, però el resultat ha estat compensat amb una excel·lent jornada que va aplegar palistes d’alt nivell al municipi, i el reconeixement de l’organització per part dels participants.

Una trentena de palistes federats vinguts de diferents localitats catalanes van participar en aquest I Open de tenis taula Vilanova del Camí, el passat dissabte, al pavelló poliesportiu de Can Titó, on es van instal·lar fins a vuit taules (sis per a la competició) i es van disputar simultàniament desenes de partits, al llarg de tot el matí i part de la tarda.

Jugadors de categoria Nacional, Provincial i Preferent van disputar aquest doble Open absolut individual, A i B, amb una gran exhibició esportiva en ambdós nivells. Viacheslav Volodin del CTT Castelldefels (jugador de 3a Nacional) va ser el guanyador de l’Open A, seguit per Dani Luco del CPP Igualada (2a Nacional) i de Joan Serrer del CTT Borges Blanques (2a Nacional). En l’Open B el campió va ser Josep Martínez del CTT Vilafranca (1a Provincial), el segon, Lluís Vilagran del TT Tramuntana Figueres (1a Provincial), i el tercer, Félix Pons del CTT Esparreguera (Preferent).

Els participants van agrair al llarg del dia la bona organització del torneig. A l’hora del dinar, una de les participants va parlar en nom dels palistes per agrair l’acollida i també la paella que van compartir fins a setanta comensals, a la pista coberta exterior, en una estona que va propiciar gaudir també de la conversa en un ambient distès.

Després de dinar es va reprendre el torneig amb les partides més lluïdes dels finalistes que va permetre admirar una mica més aquest esport olímpic, tot i que encara minoritari, fins i tot en un municipi on el club vilanoví ja porta més de 35 anys de trajectòria.

Cal dir, però, que avui el club viu un moment de creixement important amb la incorporació de nous jugadors i més joves. Fins i tot significa un hàndicap a superar de cara a la nova temporada, tant pel club com per a la regidoria d’Esports per atendre la petició d’ampliar les possibilitats d’entrenament.

La trobada va acabar amb el lliurament de trofeus, dissenyats i creats especialment per a l’ocasió per un dels jugadors i membres del club, l’Adrián Sánchez. El club ha agraït el suport de patrocinadors i col·laboradors, tant establiments com clubs amics, sense els quals no hauria pogut tirar endavant aquest primer open.