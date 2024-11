Humans: Guillem Ordi Muntané

GUILLEM ORDI MUNTANÉ

Em dic Guillem Ordi Muntané, soc d’Igualada i des de ben petit m’han apassionat les ciències i les tecnologies. Aquesta curiositat em va portar a estudiar Química a la UB, on vaig descobrir que volia fer d’aquesta afició la meva carrera. Després de graduar-me, vaig començar a treballar com a químic, però amb el temps vaig notar que em faltava alguna cosa.

Paral·lelament, he estat vinculat al Cau AEIG Jaume Caresmar i Ma Antònia Salvà des dels cinc anys. Aquest espai no només m’ha donat l’oportunitat de conèixer gent meravellosa, que ha marcat profundament la meva vida, i de viure experiències úniques, sinó que també m’ha educat en valors que considero essencials i m’ha fet créixer molt a nivell personal. Estic segur que no seria qui soc ara mateix si no fos pel Cau. Aquesta passió per l’educació en el lleure em va fer veure que volia unir el meu interès per la ciència i l’educació, i per això vaig decidir estudiar el Màster de Professorat per ser professor de ciències.

Ara mateix estic a l’atur i la meva etapa al Cau està a punt d’acabar. Tot i així, estic estudiant per treure’m les oposicions de professor i poder dedicar la meva vida a l’educació, amb l’esperança de transmetre algun dia els valors que m’han format.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«La Generalitat fa una inversió històrica per dotar els professors de més recursos a l’aula»