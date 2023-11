Humans de l’Anoia: Toni Codina Coma

Publicitat

TONI CODINA COMA

Soc en Toni Codina Coma. Nascut a Cervera el 1960 però igualadí des del 1964. Casat amb l’Antònia i amb dos fills, el Marc i la Laura. Actualment jubilat i amb anterioritat treballador del Banc Sabadell.

Aficionat al futbol, jugant o seguint al meu fill com a jugador i entrenador i després des de la vessant directiva. Soci del FCB des de l’any 1986. Vaig ser president de la P. Blaugrana d’Igualada del 1992 al 1999, ja vàrem intentar de fer futbol base però no va ser possible.

Des del 2017 soc president de la S. E. Ateneu Igualadí. La temporada 2017-2018 vàrem fer un equip benjamí, actualment tenim 21 equips base a més a més de l’amateur que és el degà de la ciutat, la creació està datada al 1919.

L’any 2018 vàrem signar l’acord de col·laboració amb la Penya Blaugrana i els equips de futbol base es denominen S.E. Ateneu-P.B. Igualada. L’any 2022 vàrem entrar a formar part de l’Agrupació de Penyes del futbol Club Barcelona, un equip sub. 10 i un infantil juguen un torneig a les instal·lacions del FCB (Estadi Johan Cruyff).

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i @veuanoia és…

#Igualada disposa d’un transport interurbà de qualitat i que la ciutat gaudeix d’unes instal·lacions esportives suficients per donar cabuda a tots els esportistes.

