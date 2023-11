“Conspiranoia”, una comèdia amb Eduard Farelo i Àurea Márquez, a l’Ateneu

Publicitat

Conspiranoia, escrita per Marc Angelet i Jordi Casanovas, i interpretada per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Vert i Mia Esteve arriba aquest diumenge 12 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu. Una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d’esclatar.

Un grup d’amics prepara “una intervenció”. Amb la intervenció esperen fer tornar el sentit comú a la amiga que fa temps que es deixa portar per teories conspiranoiques. Però dir tot el que pensen d’ella no serà un procés plàcid. La trobada farà sortir a la llum malestars i secrets que guarda aquesta colla d’amics que es coneixen des que eren ben petits. I nosaltres ens preguntarem si podem estimar a una persona que veu el món completament diferent a com el veiem nosaltres.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17€ amb els seus descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5€.

