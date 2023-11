La Torre de Claramunt celebra la 7a Festa de la Cassola de Vinya amb nombroses activitats

Publicitat

Arriba la 7a Festa de la Cassola de Vinya de La Torre de Claramunt.

Aquest diumenge 12 de novembre, La Torre de Claramunt acollirà la setena edició de la Festa de la Cassola de Vinya amb activitats durant tot el matí i cap al migdia hi haurà el plat fort de la festa: la degustació de la cassola de vinya que s’haurà estat cuinant des de primera hora del matí en una gran olla amb foc de llenya. Quan estigui a punt (cap a les 11h del matí) amb el corresponent tiquet, a la venda durant la festa al preu de 4€, tothom la podrà tastar.

Així, la jornada començarà a les 10 del matí al recinte Torresport on hi haurà el Mercat del Rabasser amb parades amb productes alimentaris i de proximitat. També hi haurà la Mostra d’Oficis del Vi i de la Vinya amb demostracions i exposicions com la del cisteller, el boter i fassina d’aiguardent. A la mateixa vegada, el visitant podrà gaudir d’una exposició de tractors antics a càrrec dels Amics del Tractor d’Època del Bages També hi haurà una mostra i degustació de vins i caves i la música en directe a càrrec de “Virgínia i Gepe”.

Per als més petits hi haurà dos tallers. El primer és el “Tallers de manualitats de la vinya i la terra” que es podrà fer de les 10 a les 13 hores i anirà càrrec de “El taller”. El segon s’oferirà de les 11 a les 13 hores on l’entitat Barraques Artesanals de Pedra Seca ensenyaran als nens i nenes la construcció de murs de pedra seca en miniatura.

La Cassola de Vinya era el menjar d’hivern dels pagesos que treballaven a les vinyes de sol a sol. Els ingredients que es fan servir són de temporada i carns dels corrals de pagès, tot elaborat amb productes de proximitat. La Festa de la Cassola de Vinya és organitzada per l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, el suport de la Diputació de Barcelona i d’Anoia Turisme. L’alcalde Jaume Riba ha fet una crida a la participació i ha convidat a tothom “a gaudir d’una festa que ens ensenya d’on venim i de la que podem aprendre costums que ens defineixen com a poble”.

