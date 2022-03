Humans Anoia: David Farré

DAVID FARRÉ

Vaig néixer a Igualada fa més de vint i tres anys. Sóc tècnic superior en producció d’audiovisuals i actualment resideixo a Vilanova del Camí. Treballo en diferents projectes com a productor musical, DJ i redactor entre d’altres mentres ho compagino amb el meu treball habitual.

Sempre he sigut un enamorat de qualsevol tipus de cultura: la música (el meu principal

projecte actualment), l’esport (curs a l’escola ANEF), la ràdio (porto fent-la a Ràdio Igualada des dels quinze anys), l’espectacle en general o la literatura entre d’altres. Tot i haver passat per una etapa complicada durant els darrers dos anys, em defineixo com una persona vital, amb ganes de superar reptes i descobrir noves formes de créixer com a persona.

La notícia que m’agradaria llegir a @veuanoia és…

Una aposta seria per la cultura igualadina i anoienca i pel talent (que existeix, i molt) que continua passant desprevingut a la comarca.