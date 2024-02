Humans Anoia: Chaimaa Chahid

Publicitat

CHAIMAA CHAHID

Em dic Chaimaa tinc 32 anys, estic casada, soc mare de bessons i visc a Igualada.

Actualment, treballo al servei d’acollida de Càritas.

Vaig arribar a aquesta ciutat ja fa cinc anys. Al principi no va ser gens fàcil, em vaig trobar moltes dificultats, suposo que com qualsevol estranger que arriba per primera vegada a un nou país. En aquests 5 anys han canviat moltes coses de la meva vida, i encara en vull aconseguir més. Al cap de poc temps d’arribar a Catalunya va començar la pandèmia de la covid-19 i això encara em va posar les coses més difícils. Quan es van acabar les restriccions i va tornar la normalitat, vaig començar a estudiar l’idioma i vaig fer diverses formacions per tal d’aprendre i integrar-me.

Gràcies a l’aprenentatge de l’idioma, vaig començar a tenir molta més confiança en mi mateixa i em sentia millor. Per sort, vaig comptar amb nous amics que han estat com una família per a mi, vull aprofitar l’oportunitat per saludar-los a tots. Gràcies. Crec que per un estranger el tema més difícil és obtenir un habitatge digne. Ens trobem que els llogaters quan escolten una persona marroquina no volen llogar-li el pis. Espero que es trobin solucions perquè és molt dur sofrir aquesta desigualtat. Finalment, vull agrair a La Veu de l’Anoia per l’oportunitat d’escriure al seu diari.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Milloren les condicions d’accés a l’habitatge per als estrangers”.

Compartir