Els beneficis de tenir habitacions individuals quan acabes de donar a llum

Publicitat

Lluny queden aquells temps que les parteres havien de compartir els primers dies de vida del seu nadó amb una altra partera; actualment a l’hospital igualadí totes les dones que donen a llum disposen d’una habitació per a elles soles i el seu nadó i acompanyant, sense cap cost.

Les primeres hores després del part són especialment importants: la mare s’ha de recuperar físicament i emocionalment, cal construir el vincle familiar amb el nadó i iniciar la lactància. Poder-ho fer en un ambient íntim i relaxat és fonamental per a la mare i el nounat. L’aposta per les habitacions individuals, doncs, va molt més enllà de la simple comoditat, també respon a criteris mèdics i de benestar físic i emocional. La tranquil·litat d’una habitació individual permet que la mare es recuperi millor del postpart i que el nadó pugui seguir el seu ritme de son sense que es vegi alterat pels plors d’un altre infant.

Després de vuit mesos d’haver aplicat aquest canvi, l’Hospital Universitari d’Igualada ha comprovat que el fet d’haver pogut disposar d’habitacions individuals ha millorat molt l’experiència de les famílies, que valoren la tranquil·litat, la intimitat i aspectes pràctics com ara no haver de compartir el bany. A més, també destaquen la importància de tenir un segon llit per a l’acompanyant, que es pot quedar a passar la nit a l’hospital amb més comoditat.

Una nova manera d’entendre l’embaràs i el part.

Gràcies als avanços en coneixement i la feina feta durant els mesos d’embaràs, actualment els parts tenen molt menys risc i això permet que siguin més respectats i menys quirúrgics, i que les dones i les seves parelles tinguin un rol més empoderat que no pas fa uns anys. Actualment les pacients poden participar de manera més activa en la presa de decisions que els afecten i s’han introduït novetats com per exemple la possibilitat que els pares siguin presents al quiròfan en els parts per cesària o bé el contacte pell amb pell dins el mateix quiròfan. Tot plegat amb l’objectiu final d’humanitzar encara més el procés de part i l’ingrés hospitalari que comporta, i que les mares s’hi trobin com a casa, però amb l’avantatge d’estar acompanyades per un magnífic equip de pediatres, infermeres, llevadores, ginecòlegs i auxiliars.

Compartir