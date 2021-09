Higiene bucodental infantil: ensenya’ls com cal fer-ho!

El problema més freqüent de salut bucodental en infants és, per descomptat, la càries dental. Aquesta patologia mai havia estat tan estesa entre la població infantil com ara. Estudis recents demostren que 1 de cada 10 infants de 2 anys, un 28% dels infants de 3 anys i un 50% dels infants de 5 anys ja té una o més càries dentals. Quasi res!

Per combatre la càries és necessària la implicació total dels pares, familiars i adults a càrrec per ensenyar als més petits com realitzar una bona higiene bucodental. Amb l’orientació adequada adoptaran ràpidament uns bons hàbits d’higiene que formaran part per sempre de la seva rutina diària.

No obstant això, tot i que és possible que els petits de casa participin de la raspallada de forma entusiasta i estiguin disposats a aprendre com fer-la, és comú que en aquestes edats no tinguin el control ni la concentració per rentar-se les dents per si mateixos de forma totalment correcta. Per tant, serà necessària la supervisió i ajuda durant el raspallat de les dents perquè es retiri tota la placa i els bacteris. Després de la raspallada es recomana prestar atenció als punts negres o blancs, que poden ser senyals de càries dentals.

Punts importants que cal tenir en compte:

El raspallat:

Tan aviat com l’infant tingui una dent, s’ha d’iniciar el raspallat diari. Amb una petita quantitat de pasta dental i un raspall de dents especial amb cordes suaus el raspallat serà agradable i fins i tot divertit.

La quantitat de pasta o crema dental:

Als 3 anys d’edat, la quantitat de pasta o crema dental augmenta de mida. Cal que aquesta contingui fluor per ajudar a prevenir les càries i en aquesta edat és important trobar una pasta o crema amb un sabor que els agradi i ensenyar-los a no empassar-se la pasta, encara que no sàpiguen glopejar aigua i escopir.

El moviment de la raspallada:

Sabies que la direcció del moviment de la raspallada no és important? El que és fonamental és netejar cada dent completament: cap amunt, cap avall, dins i fora. És possible que en aquest punt el teu nen/a oposi resistència, ja que de natural els més petits només es concentren en el raspallat de les dents del davant. Un truc que pot ajudar-te a fer que es raspallin totes les dents és mitjançant un joc: “trobar les dents ocultes”, o acabar de fer la raspallada tu mateix.

L’excés de sucre

A més de la raspallada i d’usar la quantitat de pasta dental apropiada segons l’edat, la dieta de l’infant té un paper fonamental en la seva salut dental. El sucre és el vilà número 1 entre els més petits i com més temps les seves dents estiguin exposades a aquest additiu tan freqüent, més gran serà el risc que pateixin càries. Caramels, xiclets i xocolates, entre d’altres, impregnen la boca i les dents de sucre i poden arribar a ser molt perjudicials. Per això, és important que t’asseguris de rentar-los-hi les dents després que mengin aliments ensucrats i limitar la seva ingesta sempre que sigui necessari, ja que un consum excessiu de sucre tampoc és beneficiós per a la salut global.

Les revisions i exàmens dentals

Durant les visites al pediatre, és freqüent que es revisin dents i genives per comprovar la seva salut. Si s’observa algun problema, el pediatre transferirà a l’infant a l’odontòleg infantil per solucionar-ho. Les revisions dentals també serveixen per garantir que totes les dents s’estan desenvolupant normalment, que no hi ha problemes dentals i que es brinden consells per a una higiene adequada. També és possible que s’apliqui una solució de fluor tòpica per proporcionar protecció addicional contra les càries o gotes/tauletes masticables en cas que el nen/a no tingui contacte amb el fluor per mitjà de l’aigua.

La seva salut bucodental també és cosa teva! Informa’t bé sobre els passos a seguir i ensenya’ls-hi a adoptar bons hàbits d’higiene bucodental de per vida. Som-hi!