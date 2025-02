Guia de les festes i rues de carnaval a l’Anoia 2025

Estem en període de carnaval arreu del món, i la comarca de l’Anoia no n’és una excepció. Les rues, la disbauxa i les disfresses tornen un any més a l’Anoia per carnaval -o carnestoltes, ambues expressions estan acceptades-, i s’allargaran uns quants dies, ja que alguns municipis celebren la seva festa una setmana més tard que el dia assenyalat. Oficialment, el dissabte de carnaval serà el proper 1 de març. Consulta les dates clau del carnaval 2025 als municipis de l’Anoia.

Carnaval a Igualada – 1 i 2 de març de 2025

El Carnaval a la capital de l’Anoia començarà l’1 de març de 2025 a les 18:30h amb la Rua. Començarà al Carrer de Joaquima Vedruna per avançar per la Soledat fins les rambles per acabar a Cal Font. El dia 2 de març de 2025 se celebrarà el Mini Ball, el carnaval infantil, a les 12h. Més informació.

Carnaval a Castellolí – 8 de març de 2025

El Carnaval de Castellolí començarà a les 19h amb la rua des del carrer Llibertat. A les 20:30h es farà el passi de disfresses davant de l’Ajuntament. La festa acabarà amb un sopar a l’interior i un concert de versions amb Jacobs Duet. Més informació.

Festa del Pellofa: Carnaval de Calaf – 7 i 8 de març de 2025

Els actes del Carnaval de Calaf començaran el divendres 7 de març. A les 22:30h se celebrarà la Festa Far West a l’envelat de l’Antiga Serradora, amb les sessions de diversos DJs. El dissabte 8, durant tot el matí hi haura la rua de botigues. A les 16:30h de dissabte, Gran Rua de les Pellofes al ritme de Xaranga Ho Peta. A les 19h, el Pregó i entrega de premis. A les 20:30, correbars i a les 23:30, Ball de Disfresses amb actuacions de La mercabanda, Mitjanit i Diana DJ. Més informació.

Carnestoltes a Capellades – 2 de març de 2025

Xarxa Capellades organitza en col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades un any més de Carnestoltes infantil. Serà el diumenge 2 de març i començaràa les 17h amb una rua que sortirà de la plaça Verdaguer fins arribar al Pavelló Poliesportiu on a les 18h començarà la festa amb el rei i la reina del Carnestoltes i l’animació del grup El Gripau Blau. Més informació i entrades.

Carnestoltes a Copons – 1 de març de 2025

Les festes de Carnestoltes a Copons començaran el dissabte 1 de març a les 18:30h amb una rua pels carrers del poble, que acabarà amb el Concurs de disfresses, sopar i concert a la Sala Polivalent.

Carnaval a Hostalets de Pierola – Del 28 de febrer al 15 de març de 2025

El Carnaval a Hostalets arrenca el divendres 28 de febrer amb la tradicional Rua de Carnaval Infantil amb sortida a les 17.15 des de l’IE Renaixença per arribar fins al Casal Català. L’1 de març se celebrarà la Festa de Carnestoltes a la urbanització Serra Alta. El diumenge 2 de març tindrà lloc el Carnaval Infantil al Casal Montserrat, amb una desfilada de disfresses i un vermut popular. Un dels plats forts també arribarà el dissabte 8 de març amb el Ball de Carnaval i el Concurs de Disfresses organitzat pel Casal Català de 22h a 03h. Més informació.

Carnaval a Masquefa – 1 de març de 2025

Masquefa es prepara per viure una nova edició de la Rua de Carnaval, un esdeveniment ple de colors, música i diversió, que tindrà lloc el dissabte 1 de març. La cita, organitzada per la Regidoria de Cicles de la Vida de l’Ajuntament, començarà a les 18:00 h a l’Avinguda Catalunya, on les carrosses i comparses es concentraran per iniciar la rua a les 18:30 h. Abans de la sortida, hi haurà un Punt d’Informació on les comparses podran retirar el seu número dorsal i confirmar l’assistència. Més informació.

Carnaval a Piera – Del 28 de febrer al 5 de març

El Carnaval a Piera començarà aquest divendres, 28 de febrer, quan diversos centres educatius de Piera celebrin les seves rues. El dissabte, 1 de març, a les 19h, se celebrarà la gran rua del Carnaval. El nou recorregut s’iniciarà al passeig del Gall Mullat i passarà pels carrers Indústria, Piereta i Sant Cristòfol fins a l’encreuament amb el carrer de l’Era d’en Poch. La festa continuarà a la Nau de Cal Sanahuja, amb els premis i DJs. El diumenge, 2 de març, a les 17h, la Nau de Cal Sanahuja acollirà el tradicional Carnaval Infantil. El Carnaval 2025 es clourà el dimecres, 5 de març, amb el tradicional Enterrament de la Sardina a les 20h. Més informació.

Carnaval a La Pobla de Claramunt – 28 de febrer i 1 de març de 2025

Els actes de Carnaval a La Pobla de Claramunt començaran el 28 de febrer a les 00h amb la Festa de Carnaval organitzada per l’entitat Barrufet Roig a l’Ateneu Gumersind Bisbal. El dia 1 de març a les 17:30h s’iniciarà la rua des del parc Sant Galderic fins a l’Ateneu Gumersind Bisbal. Més informació.

Carnestoltes a Òdena – 8 de març de 2025

El rei Carnestoltes serà l’encarregat de donar el tret de sortida a la festa amb el seu pregó a les 17h. Tot seguit, començarà la gran rua pels carrers d’Òdena. Després de recórrer el municipi, l’arribada al Poliesportiu serà el punt culminant, amb animació en directe i xocolata calenta per a tots els participants. Més informació.

Carnestoltes a Prats de Rei – 1 de març de 2025

El dissabte 1 de març a la tarda, Prats de Rei viurà la Festa de Carnestoltes a la Plaça Major del municipi.

Carnestoltes a Sant Martí de Tous – 2 de març de 2025

Els actes de Carnaval a Sant Martí de Tous començarà el diumenge 2 de març a les 17:30h amb una rua des de la Plaça de Fàtima i amb final de festa a l’Ateneu. Més informació.

Carnestoltes a La Torre de Claramunt – 1 i 8 de març de 2025

El Carnestoltes al municipi de La Torre de Claramunt començarà al nucli de Pinedes de l’Armengol, dissabte 1 de març a les 17h amb les inscripcions per la rua, que començarà a les 18h i estarà animada pel grup de percussió Tokem X Tu. En arribar al Centre Social, hi haurà animació infantil i un tardeo per a totes les edats. Més informació.

El 8 de març a partir de les 17h al centre social de la Torre de Claramunt començarà la cercavila, amb l’animació de Protons Percussió, fins el pavelló poliesportiu, on es farà el lliurament dels premis a les millors disfresses o comparses del 2025. Més informació.

Carnestoltes a Vallbona d’Anoia – 1 de març de 2025

A Vallbona d’Anoia, la rua començarà a les 18h del dissabte 1 de març. Anirà de la Plaça de l’Església fins al poliesportiu, on es realitzarà una festa amb l’actuació de Karaokes Band XS.

Carnestoltes a Santa Margarida de Montbui – 15 de març de 2025

Santa Margarida de Montbui tancarà el carnaval a la comarca amb la seva rua de Carnestoltes el dissabte 15 de març a les 19h. La rua anirà del carrer Pau Casals -davant del Mercadona- fins al MontÀgora, on es farpa el final de Festa. Més informació.

Carnaval a Vilanova del Camí – 7, 8 i 9 de març de 2025

Els actes del Carnaval de Vilanova del Camí començaran el divendres, 7 de març, amb un acte que encara està per anunciar. El dissabte 8, la tradicional rua començarà a les 21h davant de l’Escola Joan Maragall i acabarà amb la Festa de Carnaval a Can Papasseit, durant la qual s’entregaran els premis a les comparses. El diumenge, 9 de març, tindrà lloc l’Enterrament de la Sardina, que en els darrers anys s’ha transformat en una tradició més del carnaval vilanoví. Més informació.