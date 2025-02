Més de 200 joves de tot el país participen demà a Igualada en la 8a edició de la First Lego League

Més de 200 joves d’entre 6 i 16 anys de centres educatius d’arreu de Catalunya seran aquest dissabte a l’edifici del Pla de la Massa del Campus Universitari Igualada-UdL competint en una nova edició de la First Lego League (FLL).

En aquesta vuitena edició l’organització planteja el desafiament “Submerged”, i per això tots els equips participants han treballat durant el curs per desenvolupar els seus prototips al voltant de la temàtica dels oceans i els seus ecosistemes. Ho han fet posant en comú les seves habilitats STEAM, la creativitat i la tecnologia Lego.

La regidora de formació professional a l’Ajuntament, Patrícia Illa, ha remarcat que l’activitat “va molt més enllà de la competició; és un projecte vital per als joves ja que no només aprenen a programar sinó també a aplicar-ho i a treballar en equip”. El director de la First Lego League a Igualada, Sergio Sayago, destaca l’alta xifra de participació, que ja ha convertit la FLL del Campus Universitari Igualada-UdL com un referent d’aquesta competició: “És un orgull poder dir que el Camps Universitari Igualada-UdL organitza la vuitena edició d’una competició educativa tan rellevant a nivell internacional com és la FLL. Any rere any els equips aposten per la First Lego League Igualada com la seu on poder mostrar i compartir amb nosaltres tota la feina d’aproximadament un any. Fa goig veure el campus ple de gom a gom i amb tant d’entusiasme, il·lusió i energia el dia de la Lego”.

A la categoria Challenge hi participen 16 equips formats per joves d’entre 10 i 16 anys, provinents de centres educatius de diverses poblacions catalanes com Sant Feliu de Llobregat i Sant Sadurní d’Anoia, a més de nombrosos centres de l’Anoia com l’Institut Badia i Margarit, l’Institut de Montbui, la Fundació Escola Mowgli, l’IE Castell d’Òdena i l’Institut Pere Vives Vich. L’equip guanyador accedirà a la gran final estatal. Pel que fa a la categoria Explore, amb alumnes d’entre 6 i 9 anys, comptarà amb 1 equip familiar d’Igualada.

La competició tindrà lloc de 9h del matí fins a les 13.30h, l’hora que començarà la cerimònia d’entrega de premis. Els guardons reconeixen el millor entrenador, les joves promeses, el millor projecte d’innovació, el millor disseny del robot, el millor comportament del robot, i els valors FIRST, a més del Premi Ingeniera Soy al Guanyador i el Premi a l’Excel·lència en Enginyeria.

La First Lego League està organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada, CodeLearn, TIC Anoia, Camaloon i la col·laboració de Jaume i Vicenç i Cal Valls. A banda dels més de 200 estudiants que estan citats a mostrar les seves capacitats tecnològiques i competir amb els robots de Lego que han construït al llarg del curs, la FLL mobilitza a Igualada una quarantena de voluntaris, majoritàriament professorat i estudiants de les diferents titulacions que l’Escola Politècnica Superior ofereix al Campus Igualada-UdL.