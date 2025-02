Visites comentades i activitats especials aquests dies al FineArt

El festival de fotografia FineArt Igualada, que se celebra del 21 de febrer al 16 de març, continua aquest cap de setmana amb una programació d’activitats paral·leles que permetran als assistents gaudir de visites comentades amb els autors, una xerrada especial als Horts Urbans i una proposta diferent per celebrar els 15 anys del Rec.0. Enguany, el festival compta amb 36 exposicions i un total de 27 activitats paral·leles per apropar la fotografia al públic.

L’edició d’enguany ha començat amb un gran èxit de participació durant el primer cap de setmana. El festival es va inaugurar el passat divendres i, al llarg del dissabte i el diumenge, centenars de visitants van omplir les diferents sales d’exposició. Tant les visites guiades com el Mercat de Fotollibres van tenir una gran acollida, consolidant el festival com una cita imprescindible per als amants de la fotografia.

Avui, divendres 28 de febrer a les 19.30 h a La Capelleta, es farà la visita a l’exposició col·lectiva “2009-2024, 15 anys de Rec.0”, amb la presència dels fotògrafs participants i un ambient festiu amb la música de DJ Brown i una copa de vi o cava, per celebrar els 15 anys del Rec.0.

El dissabte 1 de març, la jornada arrencarà a les 12 h als Horts Urbans Municipals amb la visita comentada de “The Ignorant Gardener” de Yurian Quintanas. Seguidament, es visitaran els Horts Urbans Municipals on alguns usuaris ens explicaran les seves experiències i l’acte finalitzarà amb un vermut per tots els assistents. A la tarda, a les 18 h a L’Escorxador, el fotoperiodista Pablo Tosco oferirà una visita guiada de la seva impactant exposició “Un gesto ofrecido”. Més tard, a les 20 h a l’Adoberia Bella, tindrà lloc la xerrada “Viatge fotogràfic a Varanger i Kuusamo”, a càrrec d’Arnau Soler i Aina Rossinyol (Otus Wildlife Tours), una proposta per conèixer la fotografia de natura en aquests indrets nòrdics.

Finalment, el diumenge 2 de març a les 12 h a Cal Boyer – Museu de la Pell – Espai Cultural, els artistes Jordi Guillumet i Mònica Roselló explicaran el procés creatiu de la seva exposició “De pedra” en una visita comentada.

El festival continuarà fins al 16 de març, amb més exposicions i activitats que es poden consultar a:

www.fineartigualada.cat.