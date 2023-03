Gemma Ruiz presenta el Premi Sant Jordi “Les nostres mares” a Igualada

El dimarts 14 de març, a les 7 de la tarda, Gemma Ruiz serà a la Biblioteca Central d’Igualada per presentar la seva obra Les nostres mares, reconeguda amb el Premi Sant Jordi de novel·la 2022. L’acte, gratuït i obert a tothom, serà conduït per la periodista igualadina Marina Llansana.

Les nostres mares, editat per Proa, és una novel·la que celebra una generació de dones que són un referent vital i que sovint van haver de renunciar als seus somnis perquè les seves filles sí que poguessin triar. A les deu protagonistes d’aquesta novel·la, nascudes durant la dictadura, no els deixen desplegar el seu talent però elles planten cara i no s’acoquinen davant de res ni ningú. I amb sororitat i alegria, defugen la gàbia domèstica, mantenen la pulsió artística, s’atreveixen al més impensable per l’amor d’un fill, lideren les lluites veïnals, descobreixen el feminisme i pugen en aquells xàrters a Londres per ser mestresses del seu destí.

Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975) és periodista i escriptora. Llicenciada en Periodisme a la Facultat de Comunicació de la UAB, treballa a Televisió de Catalunya des del 1997, pràcticament sempre com a cronista cultural dels Telenotícies i ara com a redactora en cap dels Serveis Informatius. Ha publicat dues novel·les, Argelagues (2016) i Ca la Wenling (2020). Amb Les nostres mares ha guanyat el Premi Sant Jordi de novel·la 2022, convertint-se en la primera escriptora que l’obté després de dinou anys sense premiar cap dona.

L’acte de presentació de la novel·la està organitzat per Òmnium Anoia amb la col·laboració de la Biblioteca Central d’Igualada i la llibreria Aqualata.