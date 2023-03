L’Igualada Rigat aconsegueix un gran triomf i dos gols de renda

IGUALADA HC RIGAT 4

BRAGA 2

Era tota una papereta per l’encara més Baby Igualada (els arleuquinats tenien la baixa de Roger Bars i Tety Vives no ha entrenat encara al 100% després de la seva grip). Al davant tenien un equip potent, veterà i professional. I malgrat això els joves rigats han tirat endavant el partit amb determinació. Ha estat una victòria treballada i patida. Han sabut rebel·lar-se a les adversitats (els portuguesos han empatat a falta de 6 segons pel descans i s’han posat per davant només començar la segona part). Però l’equip s’ha refet, altre cop amb la seguretat al darrera d’un gran Guillem Torrents i han acabat apuntant-se el triomf. La renda per anar a Portugal serà de dos gols. És una mica ajustada però aquest equip és capaç de qualsevol gesta per complicada que sembli.

L’IHC s’ha posat per davant en el marcador amb el llançament d’una falta a la frontal. El tir de Nil Cervera ha suposat l’1 a 0 amb el que semblava que s’havia d’acabar la primera meitat, però a falta de 6 segons Victor Hugo ha aprofitat un passi al segon pal per empatar el partit.

A la segona el Braga ha sabut donar-li la volta al marcador amb una rematada de Mendes. Semblaven dos gols psicològics que un equip tant experimentat com el portuguèsno deixaria escapar. Però els arlequinats no estan per “psicologies” i no han deixat passar ni dos minuts per tornar a equilibrar el marcador. Ha estat Gerard Riba, amb un tir exterior que ha entrat ras arran de pal. L’IHC havia fet el més difícil. Quedava posar el màxim “segell” al passaport per la tornada. Al final a la maleta hi han posat dos gols més. Tots dos de xut. Un d’exterior que ha desviat l’Uri Llenas pel 3 a 2. I l’últim un autèntic míssil d’Aleix Marimon, des del vèrtex de l’àrea a l’escaire del pal curt. Texeira (substitut del titular Nélson Filipe que està lesionat, tot i que era a la banqueta) hi ha intentat posar el casc però la bola anava a propulsió atòmica. Ara tot queda pendent del partit de tornada a Braga. Abans hi haurà el Sant Cugat (dimecres) i el Noia dissabte.