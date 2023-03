Descobreix el tractament capil·lar per a homes i dones que enforteix el cabell i redueix la caiguda

La pèrdua de cabell és un problema que sol generar una certa angoixa entre els qui ho sofreixen i que obeeix a diferents causes. La genètica, els canvis hormonals, l’estrès o la deficiència d’alguna vitamina o ferro en l’organisme poden fer que caigui el cabell, per tant, conèixer-ne l’origen és fonamental per poder tractar-ho correctament.

La innovació científica no s’atura en aquest camp, i el laboratori Olistic ha trobat una solució sana per als pacients amb problemes capil·lars: un complement alimentari produït a Espanya amb ingredients naturals i clínicament testats!

Olistic és un tractament elaborat amb ingredients naturals que aporta al cabell un extra de nutrients perquè estigui sa i fort. A més, t’ajudarà a combatre la caiguda capil·lar sigui quina sigui la seva causa (estrès, canvis hormonals, caiguda estacional…) i revitalitzarà les fibres capil·lars, retornant-te un cabell brillant, suau i amb molt moviment.

A més, gràcies a la Biotina i el Zinc, Olistic t’ajudarà a enfortir les ungles i millorarà l’aspecte de la teva pell, perquè recuperis tota la teva vitalitat! És l’alternativa perfecta per a aquelles persones que busquen un complement natural i, gràcies al seu format en vials bevibles, el podràs prendre diluït en qualsevol líquid!

Quins principis actius conté Olistic?

Olistic és un tractament que frena la caiguda del cabell siguin quines siguin les seves causes gràcies a la seva composició rica en principis actius.

La Biotina, el Zinc i el Seleni contribuiran al manteniment del teu cabell en condicions òptimes i, a més, li aportaran un extra de nutrients a la teva pell i a les teves ungles, perquè llueixin el seu màxim potencial!

La vitamina E protegirà les cèl·lules de les fibres capil·lars enfront del mal oxidatiu, per lluitar contra el cabell apagat i sense vitalitat.

I per a combatre la caiguda per estrès o emocions fortes, incorpora també actius com l’Ashwagandha o les vitamines C, A, D, B12 i Ferro, que contribueixen a reforçar el sistema immunitari fent que estigui sempre equilibrat, millorant la resistència de l’organisme i contribuint a la relaxació i el benestar del teu cos i la teva ment.

Per a qui està recomanat?

Olistic és un tractament anticaiguda natural recomanat per a totes aquelles persones majors de 18 anys que estiguin preocupades per la salut del seu cabell.

Està recomanat tant en homes com en dones que pateixin caiguda del cabell de

qualsevol tipus, tan puntual com a llarg termini, per causes hormonals, canvis d’estació o, fins i tot, per genètica.

És bevible, 100% natural, vegà i sense additius. Es pot demanar més?

Vivim en una època, en la qual les causes de la caiguda del cabell, en particular l’estrès, estan augmentant en la societat moderna, la qual cosa explica per què avui més que mai la salut del cabell és un tema clau per a la majoria de nosaltres.